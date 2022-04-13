«Вычерпать до конца». Рогозин сообщил, когда появится российская многоразовая ракета «Амур-СПГ»

Глава российского космического ведомства рассказал о будущем проекта метанового «Амура-СПГ» с возвращаемой ступенью.

«Роскосмос» не планирует производить многоразовую двухступенчатую ракету-носитель среднего класса на метановом двигателе РД-0169 «Амур-СПГ» (также известна как «Союз-7»), пока не будут ясны сроки завершения эксплуатации семейства трехступенчатых «Союзов-2». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во второй части интервью РИА Новости.

Руководитель ведомства напомнил, что для начала Конструкторское бюро химавтоматики должно закончить разработку РД-0169, в котором горючим выступает сжиженный природный газ (метан), а окислителем — жидкий кислород. Стоимость контракта превышает шесть миллиардов рублей (по данным за 2020 год).

«В 2024 году мы должны получить прошедший через горячие испытания двигатель. Что касается ракеты «Амур-СПГ», то она появится тогда, и никак не раньше, когда мы почувствуем, что пора завершать эксплуатацию «Союза-2». Этот носитель прошел все необходимые модернизации, показывает высокие характеристики. На космодроме Восточный в 2016 году введен в эксплуатацию стартовый комплекс под «Союз-2». Глупо было бы так быстро отказываться от него», — сказал Рогозин.

На вопрос интервьюера о том, что «Союзу-2» прочат 10-20 или даже 50 лет эксплуатации, то есть, быть может, метановая ракета не появится никогда, руководитель госкорпорации прямо не ответил, переключив внимание на семейство ракет «Ангара». По его словам, сегодня Россия имеет весь «спектр» носителей — от легкого до тяжелого класса. Поэтому сейчас не стоит задачи ускорять их создание, в приоритете «Роскосмоса» — кратное увеличение группировки двойного значения на орбите: спутниками будут «делиться» с военными, подчеркнул Рогозин.

«Наш колоссальный задел по ракетному двигателестроению надо вычерпать до конца. Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас — море», — подытожил он.

«Роскосмос» заказал эскизный проект метанового «Амура-СПГ» с возвращаемой (до десяти раз) ступенью в 2020 году. Ракету создают как коммерческий носитель, он сможет выводить более десяти тонн полезной нагрузки. В числе главных приоритетов ракеты называют высокие показатели надежности, массы полезной нагрузки и экономической эффективности. Первая ступень получит пять метановых двигателей, вторая — один метановый РД-0169В-1.

Согласно ранее озвученным планам, в этом году должны начать создавать парашютную систему для многоразового носителя, а после 2026-го «Амура-СПГ» сменил бы семейство «Союз-2». Запуски хотят проводить с обособленного комплекса на космодроме Восточный.