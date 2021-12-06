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Naked Science

Определено место для старта и посадки многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

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Возвращаемая ступень
Возвращаемая ступень.
Источник изображения: Роскосмос

Проводить запуски и посадки ракеты «Амур-СПГ» будут на обособленном комплексе космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что начать научно-исследовательские работы по парашютной системе для многоразового носителя планируют в следующем году.

Россия хочет увереннее выглядеть на рынке ракетно-космических стартов: для этого создают принципиально новый многоразовый носитель «Амур-СПГ».

В последнее время о проекте часто пишут в СМИ. Как стало известно сегодня, российские специалисты определили место запуска и посадки «Амура-СПГ». Об этом со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенко сообщило РИА Новости.

Площадку выбрали из расчета на то, чтобы она никому не мешала и отвечала требованиям безопасности. Специалисты проанализировали показатели энергоэффективности и траекторию возвращения ступени. Комплекс должен быть обособленным, имеющим отдельную инфраструктуру — от магазина с сувенирами до смотровой площадки.

В сентябре глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый комплекс для «Амура-СПГ» — это третья очередь строительства Восточного. Ее начнут возводить по завершении второй очереди, предназначенной для «Ангары».

Разработку эскизного проекта метанового «Амура-СПГ» с возвращаемой ступенью «Роскосмос» заказал в 2020 году. Ракету создают как коммерческий носитель. В качестве основных приоритетов называют высокие показатели надежности, массы полезной нагрузки и экономической эффективности. Этому должны способствовать как возвращаемая ступень, так и выбор метана в качестве горючего.

Ранее, напомним, сообщалось, что создавать парашютную систему для многоразового носителя начнут в 2022 году. Результатом научно-исследовательских работ станет техзадание для опытно-конструкторской работы.

Согласно планам, «Амур-СПГ» сменит ракеты семейства «Союз-2» после 2026 года. Новый носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту свыше 10 тонн полезной нагрузки.

По данным из открытых источников, на первой ступени ракеты установят пять метановых двигателей РД-0169А. Вторая получит один метановый РД-0169В-1.

Отметим также, что сейчас в России ведут разработку многоразовой ракеты, оснащенной крылатой ступенью, которая будет возвращаться на Землю и садиться как самолет. В начале ноября стало известно, что «Роскосмос» заказал двигатели для нового носителя. В качестве срока создания прототипа ступени называют конец следующего года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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