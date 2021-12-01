Войти
Naked Science

В России анонсировали создание парашюта для многоразовой ракеты

492
0
0
Возвращаемая ступень
Возвращаемая ступень.
Источник изображения: Роскосмос

Разрабатывать парашют для многоразовой ракеты-носителя начнут в следующем году. Об этом сообщил холдинг «Технодинамика».

В России все чаще говорят о создании многоразового носителя. Сегодня ТАСС со ссылкой на холдинг «Технодинамика» озвучил сроки начала работ над парашютом для ракеты.

Сообщается, что старт научно-исследовательских работ по системе намечен на 2022-й. Их результатом станет техзадание для опытно-конструкторской работы.

Агентство напоминает, что сейчас Россия разрабатывает многоразовый носитель «Амур». Соглашение о создании эскизного проекта ракетного комплекса «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» подписали в прошлом году.

Предположительно, «Амур» сменит «Союз-2» после 2026-го. Новая ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн полезных грузов.

Напомним, в ноябре стало известно, что российское космическое ведомство заказало двигатели для тестов демонстратора многоразовой ракеты, которую хотят оснастить крылатой ступенью.

Еще раньше сообщалось о том, что прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» планируют создать в следующем году. После старта ее намерены сажать «по-самолетному».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Технодинамика
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
01.12.2021
Создание парашюта для многоразовой российской ракеты начнется в 2022 году
17.09.2021
Комиссия рекомендовала экипаж с Пересильд для подготовки к полету на МКС
12.07.2021
В России разработают парашютную систему для возвращаемых ступеней космических ракет
28.08.2015
Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
29.08.2012
Совещание по Роскосмосу в правительстве запланировано на 10 сентября
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:08
  • 7
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов