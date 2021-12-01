В России анонсировали создание парашюта для многоразовой ракеты

Разрабатывать парашют для многоразовой ракеты-носителя начнут в следующем году. Об этом сообщил холдинг «Технодинамика».

В России все чаще говорят о создании многоразового носителя. Сегодня ТАСС со ссылкой на холдинг «Технодинамика» озвучил сроки начала работ над парашютом для ракеты.

Сообщается, что старт научно-исследовательских работ по системе намечен на 2022-й. Их результатом станет техзадание для опытно-конструкторской работы.

Агентство напоминает, что сейчас Россия разрабатывает многоразовый носитель «Амур». Соглашение о создании эскизного проекта ракетного комплекса «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» подписали в прошлом году.

Предположительно, «Амур» сменит «Союз-2» после 2026-го. Новая ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 10 тонн полезных грузов.

Напомним, в ноябре стало известно, что российское космическое ведомство заказало двигатели для тестов демонстратора многоразовой ракеты, которую хотят оснастить крылатой ступенью.

Еще раньше сообщалось о том, что прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» планируют создать в следующем году. После старта ее намерены сажать «по-самолетному».