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Naked Science

«Роскосмос» заказал двигатели для новой многоразовой ракеты

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Источник изображения: naked-science.ru

Институт космического ведомства ЦНИИмаш заказал турбореактивные двигатели для испытаний демонстратора многоразовой ракеты. Ранее стали известны сроки создания прототипа крылатой ступени.

Проект российской многоразовой ракеты-носителя с крылатой ступенью движется вперед. Очередное свидетельство — заказ двигателей для будущих испытаний. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщило РИА Новости.

Как говорится в документе, закупка позволит провести летные тесты демонстраторов, что станет частью проекта «Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков». Стоимость соглашения — 67 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что прототип многоразовой ступени «Крыло-СВ» создадут в конце 2022 года. Аванпроект крылатой ступени был подготовлен и защищен в ФПИ (Фонд перспективных исследований) в 2019-м. Головным предприятием выступил ЭМЗ имени В. М. Мясищева.


Проектное изображение главной надежды российской космонавтики – возвращаемого ускорителя «Крыло-СВ».
Источник: fpi.gov.ru

После выхода ракеты на заданную высоту крыло должно раскрыться, а реактивный двигатель — активироваться. Это позволит вернуть первую ступень домой и посадить ее в самолетном режиме. Одна из схем предполагает использование лыж. Для создания двигателя ракеты хотят задействовать 3D-принтер.

Концепция появилась не на пустом месте. В ее основе — аппарат «Байкал», который задумывался как многоразовый ускоритель носителя «Ангара».


Макет ускорителя «Байкал-Ангара».
Источник: Роскосмос

Работы над проектом вел Центр имени Хруничева. По состоянию на 2001 год был готов макет, который в том же году показали на аэрокосмической выставке в Ле-Бурже. В итоге программу свернули, хотя сама «Ангара» получила путевку в жизнь. В обозримом будущем ракета «Ангара-А5» сменит знаменитый «Протон-М».

Напомним, недавно военное ведомство показало внешний вид перспективной ракеты сверхлегкого класса, причем сразу в двух вариантах: одноразовом и многоразовом. В последнем случае носитель планируют возвращать с помощью крыльев.

Как отмечалось, одноразовый вариант сможет вывести на низкую околоземную орбиту (200 километров) до 584 килограммов грузов. Многоразовая версия способна вывести около 400 килограммов. Оба варианта хотят запустить в 2024 году.

Специалисты иногда критикуют крылатую ступень, заявляя, что SpaceX при разработке Falcon 9 выбрала более оптимальный подход с точки зрения экономии. Впрочем, в России работают и в этом направлении: проект получил название «Амур-СПГ». Первый запуск ракеты намерены провести в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
ФПИ
ЦНИИмаш
ЭМЗ Мясищева
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