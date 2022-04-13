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Космонавт высказался о возобновлении российской лунной программы

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Андрей Борисенко
Андрей Борисенко.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Возобновление российской лунной программы целесообразно, считает Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он отметил, что этот проект будет частью освоения Солнечной системы, что является важной частью развития человечества. Свое мнение космонавт высказал в беседе с «Лентой.ру».

12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе, а также пообещал возобновить лунную программу России. По словам лидера страны, она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли. Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

«Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас безусловно есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу», — заявил президент.

Согласно данным «Роскосмоса», АМС «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома Восточный.

Освоение Солнечной системы

«Если Владимир Владимирович озвучил, что лунная программа возобновляется, значит этим целесообразно заниматься и возможно. Потому что, когда руководитель государства делает такие заявления, естественно он оперирует полным объемом информации, которая позволяет ему их делать. У меня нет никаких поводов в этом сомневаться», — заметил Борисенко.

По словам летчика-космонавта, важность возобновления лунной программы невозможно описать в трех словах. «Освоение Луны это очередной шаг в освоении Солнечной системы», — подчеркнул он. А это в свою очередь, добавил он, является важной вехой развития человечества.

Ранее Владимир Путин заявил, что космодром Восточный является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития. По словам Путина, работы на Восточном идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией.

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Путин Владимир
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Ядерный щит
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