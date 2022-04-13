Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщило агентство «БелТА».
Отправку специалистов Лукашенко допустил во время посещения космодрома вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.
«За нами не заржавеет», — приводит агентство слова белорусского президента.
Ранее стало известно, что Путин оценил перспективы Восточного. По его словам, космодром является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития.
В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.
В сентябре 2021 года глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируют начать в 2026 году.