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Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщило агентство «БелТА».

Отправку специалистов Лукашенко допустил во время посещения космодрома вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

«За нами не заржавеет», — приводит агентство слова белорусского президента.

Ранее стало известно, что Путин оценил перспективы Восточного. По его словам, космодром является грандиозным объектом и имеет хорошую перспективу развития.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что формальный ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный переносят из-за выявленных недостатков.

В сентябре 2021 года глава «Роскосмоса» сообщил, что запуск ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируют начать в 2026 году.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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