Пентагон: системы ПВО С-400 слишком сложны для украинских военных

ЦАМТО, 12 апреля. США ведут поиск для Украины системы ПВО дальнего действия, но речи о поставках комплексов С-400 не идет, поскольку они слишком сложны для украинских военных.

Об этом, как передает "РИА Новости", сказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", – сообщил он на брифинге.

Как напоминает агентство, система С-400 российского производства есть на вооружении Турции. Местные СМИ ранее сообщали, что американские власти призывают передать ее Украине.

Чиновник добавил, что США продолжают поиски у своих союзников систем ПВО советского производства, которые могли бы использовать ВСУ в противостоянии с российской армией. На прошлой неделе стало известно о передаче Словакией Украине комплексов С-300.

Комментарий ЦАМТО

Вызывает крайнее удивление то, с каким апломбом и "на голубом глазу" официальные представители США обсуждают поставки вооружений Украине, которые напрямую противоречат фундаментальным принципам мировой торговли оружием.

В частности, это касается нарушения принципа сертификата конечного пользователя, являющегося основным базовым обязательством, которое берет на себя каждый импортер вооружений. Этот принцип универсален и упорядочивает всю систему мирового экспорта/импорта вооружений, устраняя "анархию" в сфере военно-технического сотрудничества и препятствует бесконтрольному расползанию оружия по всему миру.