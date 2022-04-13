Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85

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Германия может поставить ВСУ полсотни старых Leopard 1. По данным Handelsblatt, после одобрения этой сделки правительством такая бронетехника может оказаться на Украине уже через 42 дня.

Правда, как считают в "РГ: русское оружие", представителям националистических формирований не следует особенно радоваться. Эти танки сняты с вооружения еще в 2010 году по причине устарелости.

У них очень слабая бронезащита. Поэтому их легко будут поражать даже не самые современные противотанковые ракеты, не говоря уж о "Корнетах" и "Атаках".

Уступают они и всем находящимся на вооружении российским танкам, даже тем, что не проходили модернизации. Это как сравнивать Panzer III времен Второй мировой войны с советским Т-34-85. Понятно, на чьей стороне преимущество.

Поэтому наверняка их превратят в пылающий металлолом в течение очень короткого времени. Если, конечно, эти поставки состоятся и Leopard 1 все-таки попадут в "горячую точку", то, как и 80 лет назад, наши бойцы на Т-72, Т-80 и Т-90 смогут уничтожать германские танки. Та же участь ждет и нацистов, которые решатся на них воевать.