Северная Корея: недоедим, но вооружимся

Когда армия становится смыслом существования страны

История КНДР весьма своеобразна. Именно этим в немалой степени объясняется своеобразие страны в ее нынешнем виде.

До сих пор неясно, почему СССР не стал претендовать в 1945 году на часть поверженной Японии, отдав всю ее США. Тогда было бы логично, если бы СССР достался весь освобожденный от японцев Корейский полуостров. Но его с США как раз поделили. Причем Москве достался север Кореи, где были сильны правые националисты. А юг, где доминировали левые, в том числе коммунисты, отошел Вашингтону. В итоге победители «ломали через колено» каждый свою добычу.

При этом каждая из Корей считала другую Корею незаконной. Что, в общем, было логично: разделение было искусственным и навязанным извне.

РОЖДЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

Почти до конца 1950-х единственным поставщиком боевой техники для ВС КНДР был СССР. Перед Корейской войной и во время войны Корейская народная армия (КНА) получала танки Т-34–85, БТР-40/152, 122-мм орудия А-19 и М-30 и 152-мм МЛ-20, 120-мм минометы М-43, «Катюши» БМ-13, 100-мм противотанковые орудия (ПТО) БС-3, самоходные ПТО СУ-76, зенитные орудия (57-мм С-60 и 100-мм КС-19). На шасси СУ-76 в самой КНДР было изготовлено небольшое количество собственных ЗСУ путем установки 23-мм или 37-мм орудий.

За счет советских поставок были созданы северокорейские ВВС. Сначала они включали поршневые самолеты времен Второй мировой и первых послевоенных лет: бомбардировщики Ту-2, штурмовики Ил-10, истребители Як-9, Ла-9 и Ла-11, ночные бомбардировщики По-2, транспортные самолеты Ли-2. Их дополняли учебные самолеты Як-11 и Як-18, которые также могли быть ночными бомбардировщиками. Начались поставки транспортных самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-1. Главным же приобретением стали до 200 реактивных истребителей МиГ-15.

В ВМС поступили торпедные катера проекта 123, часть из них была построена в самой КНДР уже после окончания войны. При этом КНА войну проиграла, потеряв практически всю наземную технику. ВВС потеряли как минимум 11 Ил-10, восемь Ла-9, 30 Як-9, три Як-18, семь По-2, несколько МиГ-15. Ничейный в целом исход войны обеспечили дивизии Народно-освободительной армии Китая под прикрытием советских МиГ-15.

После войны до конца 1950-х Москва поставила Пхеньяну 200-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМД-20 и 240-мм БМ-24, реактивные бомбардировщики Ил-28, истребители МиГ-17, транспортные самолеты Ил-12. ВМС КНДР получили торпедные катера пр. 183, тральщики, сторожевые катера пр. 201 (последние частично строились в самой КНДР). Кроме того, в конце 1950-х КНДР получала авиационную технику от Китая – те же Ил-28 (в китайской версии Н-5), МиГ-15 и МиГ-17 (в китайской версии J-5), Як-18 (в китайской версии CJ-5). Также начались поставки Y-5, китайской копии Ан-2.

МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПЕКИНОМ

В 1960-е годы советско-китайские отношения стали ухудшаться. Это поставило Пхеньян в сложное положение. В политическом плане он склонялся на сторону Пекина. Но слишком сильное сближение порождало опасность фактической оккупации КНДР Китаем. А технологически Китай сильно отставал от СССР и не мог дать Пхеньяну оружия нужного качества и в нужном количестве. Поэтому КНДР поддерживала баланс в отношениях с КНР и СССР, развивая собственный ВПК и снижая зависимость от импорта вооружений.

Советские поставки 1960-х заложили основу современной КНА. Сухопутные войска КНДР получили танки ИС-2 и плавающие ПТ-76, плавающие БТР-50, 122-мм орудия Д-74 и Д-30 и 130-мм орудия М-46, самоходные ПТО СУ-100, РСЗО БМ-14, а затем БМ-21 «Град», а также буксируемые РСЗО РПУ-14. Кроме того, началось поступление в войска танков Т-54, из них 300 произвели в самой КНДР (с 1967 года). Также в КНДР было начато производство китайской буксируемой 107-мм РСЗО Туре 63. В наземную ПВО поступил 41 дивизион ЗРК С-75, а также 250 ЗСУ-57–2, причем на шасси китайских танков Туре 59 (копия советского Т-54).

ВВС КНДР приобрели истребители МиГ-19, а затем МиГ-21Ф-13/ПФМ с ракетами «воздух–воздух» К-13, транспортные самолеты Ил-14, вертолеты Ми-4. ВМС получили четыре подлодки пр. 613, 12 ракетных катеров пр. 205 с ПКР П-15, два тральщика пр. 254, девять дивизионов береговых противоракетных комплексов «Сопка» и не менее 12 130-мм береговых орудий СМ-4–1Б. Еще 15 торпедных катеров пр. 183 поступило из Китая. В самой КНДР началось строительство корветов типа «Саривон» (на основе советских тральщиков) и сверхмалых подлодок типа «Йоно» (на основе югославских «Юго»).

В 1970-е КНА получила из СССР тактические ракеты «Луна», танки Т-55 и Т-62, БМП-1 и БТР-60ПБ, 152-мм орудия Д-20, началось лицензионное производство ПТРК «Малютка» под местным названием «Пульсэ-1», а затем «Фагот» под названием «Пульсэ-2».

Из Китая поступили танки Туре 59 и легкие танки Туре 62. Началось производство китайских гусеничных БТР Туре 63 под местным названием «73» (также известен как VTT-323). Для наземной ПВО в СССР были приобретены ЗСУ-23–4 «Шилка», началось лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2». В ВВС поступили штурмовики Су-7Б и истребители МиГ-21ПФМ, вертолеты Ми-2 (произведены в Польше), китайские учебные самолеты CJ-6.

ВМС КНДР получили более 20 советских ракетных (пр. 183Р и пр. 205) и торпедных (пр. 123 и пр. 206) и до 30 китайских сторожевых (пр. 037 и пр. 062) катеров, не менее шести дивизионов китайского берегового ПКРК HY-1. По китайской лицензии велось строительство ПЛ пр. 033 (серия составила 23 ПЛ). Было построено четыре фрегата типа «Наджин» (на основе советских сторожевых кораблей пр. 42), десятки торпедных, сторожевых и десантных катеров (частично по собственным проектам).

В 1970-е годы началось создание собственных артсистем, в основе которых, как правило, лежали советские и китайские образцы. Появилось большое семейство САУ «Токчён» на шасси советского артиллерийского тягача АТС-59. В кузов устанавливались советские же буксируемые орудия – 100-мм БС-3, 122-мм Д-74 и Д-30, 130-мм СМ-4–1 и М-46, 152-мм Д-20. Иногда такие САУ довооружались еще и ПЗРК. Собственным проектом стала 170-мм САУ «Чучхе-по» (западное название М-1978 «Коксан») с открытым расположением орудия на шасси танков Т-54, Т-62, Туре 59. Максимальная дальность стрельбы орудия 40–60 км. Сколько таких САУ произведено – неясно, счет идет на сотни или даже тысячи.

Северокорейский ВПК начал производить 82-мм, 120-мм и 140-мм минометы, 122-мм (30- и 40-ствольные), 200-мм (4-ствольные), 240-мм (12-, 18-, 22-ствольные) РСЗО. Наиболее известна 30-ствольная 122-мм РСЗО БМ-11 (шасси для нее является японский грузовик). Дальность стрельбы 240-мм РСЗО достигает 50 км.

На основе китайского БТР Туре 63 и его местного варианта «73» были созданы специальные шасси, известные как М-1978 и М-1984. На эти шасси и на сам БТР «73» устанавливались 122-мм и 130-мм орудия, а также средства ПВО малой дальности: 14,5-мм пулеметы, 37-мм орудия 61-К, ПЗРК «Стрела-2».

В 1980-е сухопутные войска КНДР получили БМП-1 из СССР, 130-мм орудия Туре 59–1 (на основе М-46) и 130-мм РСЗО Туре 63 из Китая. По советской лицензии произведено 470 танков Т-62 под названием «Чонма». В КНДР был создан легкий плавающий танк ПТ-85, оснащенный 85-мм пушкой. Наземная ПВО получила из СССР шесть дивизионов ЗРК С-125, два дивизиона ЗРС С-200, из Китая поступили ПЗРК HN-5 (копия «Стрелы-2»).

ВВС получили советские штурмовики Су-25 и китайские Q-5, советские истребители МиГ-23МЛ и МиГ-29 (с ракетами «воздух–воздух» Р-23, Р-27, Р-60), китайские J-6 и J-7, советские ударные вертолеты Ми-24Д и многоцелевые Ми-8/14/17. КНДР нелегально приобрела через ФРГ 87 американских многоцелевых вертолетов «Хьюз-500». ВМС получили еще два ракетных катера пр. 205 и четыре аналогичных китайских пр. 021.

Резко активизировался с 1980-х экспорт северокорейского оружия. Главным товаром были и остались баллистические ракеты (в первую очередь «Хвасон-6» и «Хвасон-7»). Важнейшим покупателем боевой техники стал Тегеран, в частности, он приобрел не менее 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) «Чучхе-по». Несколько этих САУ были захвачены иракскими войсками и оказались в США. В целом покупателями северокорейского оружия стали до двух десятков стран и группировок.

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

Развал СССР и стихийные бедствия в самой КНДР поставили страну в сложное положение. Но режим устоял. В начале 1990-х из КНДР были выведены все китайские войска и военные объекты, прекратилось военно-техническое сотрудничество с КНР. Россия отработала оставшиеся от СССР заказы на поставки и лицензионное производство ракет (в том числе ПЗРК «Игла-1») и истребителей МиГ-29. В середине 1990-х в КНДР поставлены четыре тяжелых транспортных вертолета Ми-26. В начале 2000-х – 32 БТР-80А, на основе которого создан собственный БТР «69» (также известен как М-2010). Из Казахстана в конце 1990-х контрабандой получены 24 зенитных орудия КС-19 и 34 истребителя МиГ-21бис (еще шесть конфисковал Азербайджан). Возможно, с Украины нелегально получили несколько дивизионов ЗРС С-300ПТ. На этом импорт вооружения Пхеньяном прекратился из-за недостатка средств и международных санкций.

Зато активно работал собственный ВПК. В 2006 году КНДР провела первые ядерные испытания, затем в стране были созданы баллистические ракеты – средней дальности и межконтинентальные («Стратегический арсенал Северной Кореи», «НВО», 03.04.20).

В 1990–2000-х создано не менее пяти модификаций Т-62 («Чонма-2/98/214/215/216») с постепенным усилением бронезащиты. Примерно с 2009 года на вооружение поступает танк «Сонгун-915», своеобразный синтез Т-62, Т-72, Т-80 и даже, возможно, Т-90. Он оснащен 125-мм пушкой, зенитный пулемет имеет калибр не 12,7 мм, как на подавляющем большинстве танков, а 14,5 мм. Танк несет две пусковые установки (ПУ) ПТРК «Пульсэ-3» (очевидно, аналог российского «Корнета» или усовершенствованный «Фагот») и спаренную ПУ ПЗРК «Хва Сон Чон» (очевидно, аналог «Иглы»). В этом плане северокорейский танк не имеет аналогов в мире.

Всего в КНДР выпускается около 100 танков в год. Принят на вооружение гусеничный БТР «98», напоминающий советский МТЛБ, в башне установлен спаренный 14,5-мм пулемет (аналогичное вооружение имеет и БТР «69»).

Кроме баллистических ракет на основе устаревших технологий, появляются и новые ракеты меньшей дальности, выглядящие как весьма современные. Ракета, известная как KN-23, внешне очень напоминает российскую ОТР «Искандер», ракета «Хвасон-11А» (KN-24) похожа на американскую ATACMS. Создаются РСЗО большой дальности, например, явно родственная российскому «Смерчу» и китайской WS-1 8-ствольная 300-мм РСЗО, известная как KN-09. Четыре ракеты несет северокорейская РСЗО, известная как KN-25. Калибр этих ракет может составлять 600 мм, дальность полета – 380 км, то есть, возможно, это наиболее мощная РСЗО в мире.

ПТРК «Пульсэ-4» известен в самоходном варианте – восемь ракет на шасси БТР «69». По-видимому, он может применяться вне пределов прямой видимости, как израильский «Спайк-NLOS». Подобные ПТРК созданы еще только в Китае и Сербии. Не исключено, что КНДР позаимствовала технологии в одной из этих стран.

В КНДР разработан ряд средств ПВО малой дальности. Например, в ЗСУ «Шилка» 23-мм орудия заменялись на спаренные 30-мм или 57-мм. Наиболее современным ЗРК малой дальности стал вариант «Стрелы-10» или «Сосны» – восемь ПЗРК НТ-16PGJ (производная от «Иглы») установлены на шасси МТЛБ.

ВС КНДР имеют на вооружении ЗРС «Понгё-5» (западное название KN-06), видимо, созданной на основе советской С-300П (хотя на ПУ корейской системы размещены две или три ЗУР, а не четыре). Предположительно РЛС создана на основе советской 5Н63 (РПН в дивизионах ЗРС С-300ПТ/ПС), а ЗУР – на основе советских ЗУР 5В55К или 5В55Р, самых первых ЗУР для С-300ПТ/ПС. Неясно, используется ли в корейской ЗРС принцип «наведение через ракету», как в С-300. Считается, что на вооружении ПВО КНА находится 156 ПУ ЗРС KN-06. Если в дивизионе этой ЗРС, как в дивизионе С-300, имеется 12 ПУ, это значит, что количество дивизионов достигает 13.

По собственному проекту в КНДР построено не менее 40 малых ПЛ типа «Санг-О» (имеют по четыре 533-мм торпедных аппарата). Видимо, одна из них в 2010 году потопила южнокорейский корвет «Чхон Ан» («Уроки «Чхон Ана», «НВО», 02.04.10). Ныне введена в строй как минимум одна ПЛ типа «Синпо», которая несет баллистическую ракету «Пуккынсон-1» (KN-11). Эта БРПЛ, видимо, создана на основе KN-23. Также на вооружение флота поступила ПКР «Кумсон-3» (KN-19), которая, видимо, скопирована с российской Х-35. Эта ПКР установлена на наиболее современных надводных кораблях – корветах типа «Нампо» (две единицы) и ракетных катерах типа «Нонго» (не менее шести единиц). Последние могут строиться также в вариантах торпедных и сторожевых. Катера типа «Нонго» являются скеговыми, их скорость около 50 узлов. По такой технологии в мире построены только российские МРК типа «Бора» и норвежские катера типа «Скьёльд».

Не добилась успехов КНДР лишь в авиастроении. Но общий технологический уровень ее ВПК весьма высок. В условиях санкционных и финансовых ограничений он способен не только копировать иностранные образцы, но и создавать собственные, некоторые из них имеют мало аналогов в мире. Это позволяет поддерживать высокую боеспособность КНА. Таковы плоды политических принципов чучхе («опора на собственные силы») и сонгун («армия на первом месте»).

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.