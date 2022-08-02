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Независимое военное обозрение

Северная Корея: недоедим, но вооружимся

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Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын лично курирует военные программы страны. Фото Reuters
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын лично курирует военные программы страны. Фото Reuters.

Когда армия становится смыслом существования страны

История КНДР весьма своеобразна. Именно этим в немалой степени объясняется своеобразие страны в ее нынешнем виде.

До сих пор неясно, почему СССР не стал претендовать в 1945 году на часть поверженной Японии, отдав всю ее США. Тогда было бы логично, если бы СССР достался весь освобожденный от японцев Корейский полуостров. Но его с США как раз поделили. Причем Москве достался север Кореи, где были сильны правые националисты. А юг, где доминировали левые, в том числе коммунисты, отошел Вашингтону. В итоге победители «ломали через колено» каждый свою добычу.

При этом каждая из Корей считала другую Корею незаконной. Что, в общем, было логично: разделение было искусственным и навязанным извне.

РОЖДЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

Почти до конца 1950-х единственным поставщиком боевой техники для ВС КНДР был СССР. Перед Корейской войной и во время войны Корейская народная армия (КНА) получала танки Т-34–85, БТР-40/152, 122-мм орудия А-19 и М-30 и 152-мм МЛ-20, 120-мм минометы М-43, «Катюши» БМ-13, 100-мм противотанковые орудия (ПТО) БС-3, самоходные ПТО СУ-76, зенитные орудия (57-мм С-60 и 100-мм КС-19). На шасси СУ-76 в самой КНДР было изготовлено небольшое количество собственных ЗСУ путем установки 23-мм или 37-мм орудий.

За счет советских поставок были созданы северокорейские ВВС. Сначала они включали поршневые самолеты времен Второй мировой и первых послевоенных лет: бомбардировщики Ту-2, штурмовики Ил-10, истребители Як-9, Ла-9 и Ла-11, ночные бомбардировщики По-2, транспортные самолеты Ли-2. Их дополняли учебные самолеты Як-11 и Як-18, которые также могли быть ночными бомбардировщиками. Начались поставки транспортных самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-1. Главным же приобретением стали до 200 реактивных истребителей МиГ-15.

В ВМС поступили торпедные катера проекта 123, часть из них была построена в самой КНДР уже после окончания войны. При этом КНА войну проиграла, потеряв практически всю наземную технику. ВВС потеряли как минимум 11 Ил-10, восемь Ла-9, 30 Як-9, три Як-18, семь По-2, несколько МиГ-15. Ничейный в целом исход войны обеспечили дивизии Народно-освободительной армии Китая под прикрытием советских МиГ-15.

После войны до конца 1950-х Москва поставила Пхеньяну 200-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМД-20 и 240-мм БМ-24, реактивные бомбардировщики Ил-28, истребители МиГ-17, транспортные самолеты Ил-12. ВМС КНДР получили торпедные катера пр. 183, тральщики, сторожевые катера пр. 201 (последние частично строились в самой КНДР). Кроме того, в конце 1950-х КНДР получала авиационную технику от Китая – те же Ил-28 (в китайской версии Н-5), МиГ-15 и МиГ-17 (в китайской версии J-5), Як-18 (в китайской версии CJ-5). Также начались поставки Y-5, китайской копии Ан-2.

МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПЕКИНОМ

В 1960-е годы советско-китайские отношения стали ухудшаться. Это поставило Пхеньян в сложное положение. В политическом плане он склонялся на сторону Пекина. Но слишком сильное сближение порождало опасность фактической оккупации КНДР Китаем. А технологически Китай сильно отставал от СССР и не мог дать Пхеньяну оружия нужного качества и в нужном количестве. Поэтому КНДР поддерживала баланс в отношениях с КНР и СССР, развивая собственный ВПК и снижая зависимость от импорта вооружений.

Советские поставки 1960-х заложили основу современной КНА. Сухопутные войска КНДР получили танки ИС-2 и плавающие ПТ-76, плавающие БТР-50, 122-мм орудия Д-74 и Д-30 и 130-мм орудия М-46, самоходные ПТО СУ-100, РСЗО БМ-14, а затем БМ-21 «Град», а также буксируемые РСЗО РПУ-14. Кроме того, началось поступление в войска танков Т-54, из них 300 произвели в самой КНДР (с 1967 года). Также в КНДР было начато производство китайской буксируемой 107-мм РСЗО Туре 63. В наземную ПВО поступил 41 дивизион ЗРК С-75, а также 250 ЗСУ-57–2, причем на шасси китайских танков Туре 59 (копия советского Т-54).

ВВС КНДР приобрели истребители МиГ-19, а затем МиГ-21Ф-13/ПФМ с ракетами «воздух–воздух» К-13, транспортные самолеты Ил-14, вертолеты Ми-4. ВМС получили четыре подлодки пр. 613, 12 ракетных катеров пр. 205 с ПКР П-15, два тральщика пр. 254, девять дивизионов береговых противоракетных комплексов «Сопка» и не менее 12 130-мм береговых орудий СМ-4–1Б. Еще 15 торпедных катеров пр. 183 поступило из Китая. В самой КНДР началось строительство корветов типа «Саривон» (на основе советских тральщиков) и сверхмалых подлодок типа «Йоно» (на основе югославских «Юго»).

В 1970-е КНА получила из СССР тактические ракеты «Луна», танки Т-55 и Т-62, БМП-1 и БТР-60ПБ, 152-мм орудия Д-20, началось лицензионное производство ПТРК «Малютка» под местным названием «Пульсэ-1», а затем «Фагот» под названием «Пульсэ-2».

Из Китая поступили танки Туре 59 и легкие танки Туре 62. Началось производство китайских гусеничных БТР Туре 63 под местным названием «73» (также известен как VTT-323). Для наземной ПВО в СССР были приобретены ЗСУ-23–4 «Шилка», началось лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2». В ВВС поступили штурмовики Су-7Б и истребители МиГ-21ПФМ, вертолеты Ми-2 (произведены в Польше), китайские учебные самолеты CJ-6.

ВМС КНДР получили более 20 советских ракетных (пр. 183Р и пр. 205) и торпедных (пр. 123 и пр. 206) и до 30 китайских сторожевых (пр. 037 и пр. 062) катеров, не менее шести дивизионов китайского берегового ПКРК HY-1. По китайской лицензии велось строительство ПЛ пр. 033 (серия составила 23 ПЛ). Было построено четыре фрегата типа «Наджин» (на основе советских сторожевых кораблей пр. 42), десятки торпедных, сторожевых и десантных катеров (частично по собственным проектам).

В 1970-е годы началось создание собственных артсистем, в основе которых, как правило, лежали советские и китайские образцы. Появилось большое семейство САУ «Токчён» на шасси советского артиллерийского тягача АТС-59. В кузов устанавливались советские же буксируемые орудия – 100-мм БС-3, 122-мм Д-74 и Д-30, 130-мм СМ-4–1 и М-46, 152-мм Д-20. Иногда такие САУ довооружались еще и ПЗРК. Собственным проектом стала 170-мм САУ «Чучхе-по» (западное название М-1978 «Коксан») с открытым расположением орудия на шасси танков Т-54, Т-62, Туре 59. Максимальная дальность стрельбы орудия 40–60 км. Сколько таких САУ произведено – неясно, счет идет на сотни или даже тысячи.

Северокорейский ВПК начал производить 82-мм, 120-мм и 140-мм минометы, 122-мм (30- и 40-ствольные), 200-мм (4-ствольные), 240-мм (12-, 18-, 22-ствольные) РСЗО. Наиболее известна 30-ствольная 122-мм РСЗО БМ-11 (шасси для нее является японский грузовик). Дальность стрельбы 240-мм РСЗО достигает 50 км.

На основе китайского БТР Туре 63 и его местного варианта «73» были созданы специальные шасси, известные как М-1978 и М-1984. На эти шасси и на сам БТР «73» устанавливались 122-мм и 130-мм орудия, а также средства ПВО малой дальности: 14,5-мм пулеметы, 37-мм орудия 61-К, ПЗРК «Стрела-2».

В 1980-е сухопутные войска КНДР получили БМП-1 из СССР, 130-мм орудия Туре 59–1 (на основе М-46) и 130-мм РСЗО Туре 63 из Китая. По советской лицензии произведено 470 танков Т-62 под названием «Чонма». В КНДР был создан легкий плавающий танк ПТ-85, оснащенный 85-мм пушкой. Наземная ПВО получила из СССР шесть дивизионов ЗРК С-125, два дивизиона ЗРС С-200, из Китая поступили ПЗРК HN-5 (копия «Стрелы-2»).

ВВС получили советские штурмовики Су-25 и китайские Q-5, советские истребители МиГ-23МЛ и МиГ-29 (с ракетами «воздух–воздух» Р-23, Р-27, Р-60), китайские J-6 и J-7, советские ударные вертолеты Ми-24Д и многоцелевые Ми-8/14/17. КНДР нелегально приобрела через ФРГ 87 американских многоцелевых вертолетов «Хьюз-500». ВМС получили еще два ракетных катера пр. 205 и четыре аналогичных китайских пр. 021.

Резко активизировался с 1980-х экспорт северокорейского оружия. Главным товаром были и остались баллистические ракеты (в первую очередь «Хвасон-6» и «Хвасон-7»). Важнейшим покупателем боевой техники стал Тегеран, в частности, он приобрел не менее 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) «Чучхе-по». Несколько этих САУ были захвачены иракскими войсками и оказались в США. В целом покупателями северокорейского оружия стали до двух десятков стран и группировок.

ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

Развал СССР и стихийные бедствия в самой КНДР поставили страну в сложное положение. Но режим устоял. В начале 1990-х из КНДР были выведены все китайские войска и военные объекты, прекратилось военно-техническое сотрудничество с КНР. Россия отработала оставшиеся от СССР заказы на поставки и лицензионное производство ракет (в том числе ПЗРК «Игла-1») и истребителей МиГ-29. В середине 1990-х в КНДР поставлены четыре тяжелых транспортных вертолета Ми-26. В начале 2000-х – 32 БТР-80А, на основе которого создан собственный БТР «69» (также известен как М-2010). Из Казахстана в конце 1990-х контрабандой получены 24 зенитных орудия КС-19 и 34 истребителя МиГ-21бис (еще шесть конфисковал Азербайджан). Возможно, с Украины нелегально получили несколько дивизионов ЗРС С-300ПТ. На этом импорт вооружения Пхеньяном прекратился из-за недостатка средств и международных санкций.

Зато активно работал собственный ВПК. В 2006 году КНДР провела первые ядерные испытания, затем в стране были созданы баллистические ракеты – средней дальности и межконтинентальные («Стратегический арсенал Северной Кореи», «НВО», 03.04.20).

В 1990–2000-х создано не менее пяти модификаций Т-62 («Чонма-2/98/214/215/216») с постепенным усилением бронезащиты. Примерно с 2009 года на вооружение поступает танк «Сонгун-915», своеобразный синтез Т-62, Т-72, Т-80 и даже, возможно, Т-90. Он оснащен 125-мм пушкой, зенитный пулемет имеет калибр не 12,7 мм, как на подавляющем большинстве танков, а 14,5 мм. Танк несет две пусковые установки (ПУ) ПТРК «Пульсэ-3» (очевидно, аналог российского «Корнета» или усовершенствованный «Фагот») и спаренную ПУ ПЗРК «Хва Сон Чон» (очевидно, аналог «Иглы»). В этом плане северокорейский танк не имеет аналогов в мире.

Всего в КНДР выпускается около 100 танков в год. Принят на вооружение гусеничный БТР «98», напоминающий советский МТЛБ, в башне установлен спаренный 14,5-мм пулемет (аналогичное вооружение имеет и БТР «69»).

Кроме баллистических ракет на основе устаревших технологий, появляются и новые ракеты меньшей дальности, выглядящие как весьма современные. Ракета, известная как KN-23, внешне очень напоминает российскую ОТР «Искандер», ракета «Хвасон-11А» (KN-24) похожа на американскую ATACMS. Создаются РСЗО большой дальности, например, явно родственная российскому «Смерчу» и китайской WS-1 8-ствольная 300-мм РСЗО, известная как KN-09. Четыре ракеты несет северокорейская РСЗО, известная как KN-25. Калибр этих ракет может составлять 600 мм, дальность полета – 380 км, то есть, возможно, это наиболее мощная РСЗО в мире.

ПТРК «Пульсэ-4» известен в самоходном варианте – восемь ракет на шасси БТР «69». По-видимому, он может применяться вне пределов прямой видимости, как израильский «Спайк-NLOS». Подобные ПТРК созданы еще только в Китае и Сербии. Не исключено, что КНДР позаимствовала технологии в одной из этих стран.

В КНДР разработан ряд средств ПВО малой дальности. Например, в ЗСУ «Шилка» 23-мм орудия заменялись на спаренные 30-мм или 57-мм. Наиболее современным ЗРК малой дальности стал вариант «Стрелы-10» или «Сосны» – восемь ПЗРК НТ-16PGJ (производная от «Иглы») установлены на шасси МТЛБ.

ВС КНДР имеют на вооружении ЗРС «Понгё-5» (западное название KN-06), видимо, созданной на основе советской С-300П (хотя на ПУ корейской системы размещены две или три ЗУР, а не четыре). Предположительно РЛС создана на основе советской 5Н63 (РПН в дивизионах ЗРС С-300ПТ/ПС), а ЗУР – на основе советских ЗУР 5В55К или 5В55Р, самых первых ЗУР для С-300ПТ/ПС. Неясно, используется ли в корейской ЗРС принцип «наведение через ракету», как в С-300. Считается, что на вооружении ПВО КНА находится 156 ПУ ЗРС KN-06. Если в дивизионе этой ЗРС, как в дивизионе С-300, имеется 12 ПУ, это значит, что количество дивизионов достигает 13.

По собственному проекту в КНДР построено не менее 40 малых ПЛ типа «Санг-О» (имеют по четыре 533-мм торпедных аппарата). Видимо, одна из них в 2010 году потопила южнокорейский корвет «Чхон Ан» («Уроки «Чхон Ана», «НВО», 02.04.10). Ныне введена в строй как минимум одна ПЛ типа «Синпо», которая несет баллистическую ракету «Пуккынсон-1» (KN-11). Эта БРПЛ, видимо, создана на основе KN-23. Также на вооружение флота поступила ПКР «Кумсон-3» (KN-19), которая, видимо, скопирована с российской Х-35. Эта ПКР установлена на наиболее современных надводных кораблях – корветах типа «Нампо» (две единицы) и ракетных катерах типа «Нонго» (не менее шести единиц). Последние могут строиться также в вариантах торпедных и сторожевых. Катера типа «Нонго» являются скеговыми, их скорость около 50 узлов. По такой технологии в мире построены только российские МРК типа «Бора» и норвежские катера типа «Скьёльд».

Не добилась успехов КНДР лишь в авиастроении. Но общий технологический уровень ее ВПК весьма высок. В условиях санкционных и финансовых ограничений он способен не только копировать иностранные образцы, но и создавать собственные, некоторые из них имеют мало аналогов в мире. Это позволяет поддерживать высокую боеспособность КНА. Таковы плоды политических принципов чучхе («опора на собственные силы») и сонгун («армия на первом месте»).


Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

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