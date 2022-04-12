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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ обещают обеспечить раненным на Украине возможность дальнейшего прохождения военной службы

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Первый реабилитационно-образовательный центр открыт в расположенном в Москве филиале госпиталя Вишневского

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министром обороны РФ принято решение "обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции" на Украине, сообщил статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков.

"Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России", - сказал Панков, обращаясь к первым пациентам открывшегося в Москве первого реабилитационно-образовательного центра для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине.

Он сообщил, что в этих целях в филиале №2 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр, где одновременно с реабилитацией и протезированием пациенты будут проходить обучение.

Как уточнили в Минобороны РФ, в программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Замминистра добавил, что в программе также предусмотрены индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, жилищное обеспечение.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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