На Западе заявили об «озабоченности» военными учениями с применением бронетехники и авиации в Сербии

Источник изображения: topwar.ru

Сербская пресса сообщает о проведении военных учений «Огненный щит». В них участвуют подразделения специальной тактической группы, усиленные тяжёлой техникой.

В сообщениях сербских журналистов говорится о том, что в маневрах «Огненный щит» участие принимают около 1,5 тысяч сербских военнослужащих и свыше 100 единиц различной техники. За ходом учений наблюдало высшее руководство страны и командование генерального штаба: президент Александр Вучич, министр обороны Небойша Стефанович, генерал армии, начальник ГШ сербских вооружённых сил Милан Мойсилович.

Сербская специальная тактическая группа отработала отражение атаки условного противника.

Для этого использовались различные огневые средства. В ходе учений отрабатывалась высадка десанта с воздуха с применением армейской авиации (вертолётов Ми-8).

Источник изображения: topwar.ru

Заявление президента Сербии, верховного главкома сербской армии:

Наши войска отрабатывают взаимодействие – между различными родами, включая ВВС, ПВО и спецподразделения. Они уже продемонстрировали решимость.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что учения нельзя назвать многочисленными по численности личного состава, а также несмотря на то, что «Огненный щит» - маневры запланированные, в странах НАТО и в Приштине заявили об «озабоченности».

Проявилась эта озабоченность ещё и на фоне сообщений о том, что в Белград прибыли военно-транспортные самолёты Y-20 ВВС НОАК, которые, как пишет AP, доставили «в секретном варианте» в Сербию зенитные ракетные комплексы китайского производства. Как уже сообщало «ВО», речь, вероятно, идёт о комплексах HQ-22 в их экспортной версии FK-3. На Западе опасаются того, что Сербия «может вести подготовку к решению вопроса со статусом Косово». Напомним, что в Косово на сегодняшний день находится одна из крупнейших американских военных баз в Европе.