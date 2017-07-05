Белград между гордостью и кормушкой



Вид на Белград, Сербия. Архивное фото

Источник: © Fotolia / Mikhail Markovskiy Вид на Белград, Сербия. Архивное фотоИсточник: © Fotolia / Mikhail Markovskiy

При импотенции НАТО Сербия могла бы вернуть Косово силой

Бывшая главная республика Югославии стала и самой проигравшей от распада страны. Она потерпела поражение в Словении, Хорватии и Боснии, а затем и на собственной территории – в Косове.

В ходе этих войн ВС Сербии продемонстрировали весьма низкий уровень боевой и морально-психологической подготовки, понесли значительные потери, а от агрессии НАТО в 1999 году очень сильно пострадала инфраструктура страны, включая предприятия когда-то мощного ВПК. В настоящее время существенно сокращенная сербская армия переориентируется на бывшего врага. При этом новая техника в войска не поступала со времен распада СФРЮ, личный состав в значительной степени деморализован поражениями прошлых лет. Состояние ВС Сербии можно определить как прогрессирующую деградацию, причем выхода не видно.

“В ближайшее время ожидается поставка шести МиГ-29 из Вооруженных Сил РФ”

ВПК Сербии почти ничего не производит для собственной армии, хотя достаточно успешно работает на экспорт. В частности, как и в других странах Восточной Европы ("Без вести продавшие"), через аравийские монархии снабжает легким пехотным оружием сирийскую "оппозицию" всех мастей.

Сухопутные войска имеют в своем составе 1-ю (штаб – в Нови-Саде), 2-ю (Кралево), 3-ю (Ниш), 4-ю (Вранье) механизированные, спецназа (Панчево), смешанную артиллерийскую (Алексинац) бригады и Дунайскую речную флотилию (полноценных ВМС страна лишилась после отделения Черногории).

Танковый парк включает 212 М-84 (югославский вариант Т-72). На вооружении до 38 советских БРДМ-2, 323 БМП М-80 собственного изготовления и порядка 100 БТР – в основном свои BOV-VP (M-86), 6 "Лазар-2" и 12 "Лазар-3", а также до 12 советских БТР-50. Артиллерия: 72 советских САУ 2С1, более 150 буксируемых орудий (78 советских Д-30, 36 М-46, 42 "Нора"). Минометов насчитывается 174 (106 М-69, 68 М-74 и М-75), РСЗО – не менее 80 (18 М-94 "Пламен", до 60 М-77 "Огань", 4 М-87 (М-96) "Оркан"). Вся эта техника собственного производства. Имеется 99 старых советских ПТРК "Малютка" (из них до 48 самоходных М-83) и 69 "Фаготов".

Наземная ПВО включает 48 ЗРК: 30 S-1M ("Стрела-1") и 18 S-10M ("Стрела-10"), 65 ПЗРК (8 "Стрела-2" и 57 "Игла-1"), 85 ЗСУ BOV-3, 36 шведских зенитных орудий L70.

В составе Дунайской флотилии 7 малых сторожевых катеров (3 СМР, 4 RРС), 4–5 тральщиков "Нестин", 4 десантных катера DJС.

ВВС и ПВО Сербии были фактически полностью разгромлены во время натовской агрессии 1999 года, поэтому сейчас представляют собой незначительную величину. В их составе – 98-я (Ладжевцы) и 204-я (Батайница) авиационные, 250-я зенитно-ракетная бригады, 126-й радиотехнический центр (Белград).

На вооружении ВВС 4 советских истребителя МиГ-29 (3 А, 1 УБ), до 16 сильно устаревших МиГ-21 (до 13 бис, до 3 УМ), до 12 своих штурмовиков J-22 "Орао" (в том числе до 4 учебно-боевых NJ-22). К ним можно добавить до 7 разведывательных самолетов IJ-22 (созданных на базе J-22). В ближайшее время ожидается поставка 6 МиГ-29 из Вооруженных Сил РФ. Транспортные самолеты: 1 советский Як-40, 1 Ан-2ТД, 3 Ан-26, 1 американский РА-34. Все учебные самолеты – собственного производства: до 22 G-4 "Галеб", 16 "Ласта-95", до 20 UTVA-75. "Галебы" могут использоваться как легкие штурмовики.

Имеется около 50 многоцелевых вертолетов: до 26 SA341Н, до 13 SA342L (все эти машины производились в Югославии по французской лицензии), до 13 советских Ми-8, 3 Ми-17.

Наземная ПВО включает 3 дивизиона ЗРК "Куб" (12 ПУ), 2 дивизиона С-125М (8 ПУ), 156 советских ПЗРК (120 "Стрела-2" и 36 "Игла-1"), 150–240 шведских L-70.

Разменный край

В результате агрессии НАТО 1999 года от Сербии был отторгнут край Косово (большинство населения в нем составляют этнические албанцы), который в 2008-м без согласия Белграда провозгласил независимость. В настоящий момент она признана 108 странами (почти всеми западными, подавляющим большинством исламских и некоторыми другими), но Россия и Китай с этим не согласны, поэтому Косово не член ООН.

Силы безопасности края не являются полноценной армией. В них числятся 2500 человек с легким вооружением. Местная власть пытается преобразовать их в регулярные ВС, однако НАТО и ЕС пока запрещают это делать.

На территории Косова находится контингент НАТО и KFOR численностью примерно пять тысяч. При полной импотенции альянса даже предельно ослабленная сербская армия вполне могла бы вернуть Косово силой. Тем более после приобретения некоторого количества боевой техники (даже подержанной) в России. Увы, военно-политическое руководство Сербии на подобный шаг сегодня категорически неспособно да и большая часть населения бороться за территориальную целостность не готова. Гораздо вероятнее, что ради вступления в ЕС Белград пойдет на признание независимости Косова. Это поставит Москву в довольно сложное положение, поскольку тогда мы тоже должны будем смириться с этим фактом и пропустить край в ООН. Но для нас такой поворот приемлем лишь в случае признания Западом (и Китаем как постоянным членом Совбеза) нового статуса Крыма и независимости Абхазии и Южной Осетии. Другие варианты исключены.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в выпуске № 25 (689) за 5 июля 2017 года