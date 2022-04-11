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Российская газета

В Минобороны РФ рассказали, кто и откуда стрелял по Краматорску ракетой "Точка-У"

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Источник изображения: rg.ru

Только украинские вооруженные силы применяют тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Он пояснил, что дальность, на которую летит эта ракета, составляет 120 км. Масса боевой части "Точки-У" - 482 килограмма. Она содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмма.

"Анализ радиуса поражения боевой части, характерное положение корпуса хвостовой части ракеты, однозначно подтверждают, то, что её запуск был выполнен с юго-западного направления от Краматорска", - заявил Конашенков.

Генерал подчеркнул, что имеются данные разведки, о том, что в момент удара в районе села Доброполье Донецкой области, расположенном в 45 км юго-западнее Краматорска находился один из дивизионов 19-й ракетной бригады ВСУ. Этот дивизион вооружен ракетными комплексами "Точка-У". Район села Доброполье пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе.

Конашенков подчеркнул, что ВСУ все еще обладают значительным арсеналом ракет "Точка-У". Только перед началом специальной военной операции у Украины насчитывалось 20 ракетных комплексов "Точка-У". В их состав входит по две пусковых установки.

Конашенков отметил, что российские войска в ходе военной спецоперации уничтожили уже 8 украинских пусковых установок "Точка-У" и около 90 процентов ракет на арсеналах. Однако угроза провокаций и ракетных ударов, которые может осуществить киевский режим по населенным пунктам с мирными жителями, остаётся высокой.


Александр Степанов

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Страны
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Украина
Продукция
Точка-У
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Персоны
Конашенков Игорь
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