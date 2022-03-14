Военнослужащие ВС РФ развернули мобильный ремонтный батальон под Крымом

Вооруженные силы России (ВС РФ) развернули мобильный ремонтный батальон под Крымом. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказала корреспондент «Известий» Мария Бадунц.

«Машины ремонтируют очень быстро. Например, вот эта артиллерийская самоходная установка поступила всего несколько часов назад. Ремонтники уже заменили двигатели, отремонтировали орудие», — рассказала она.

Как указали специалисты по ремонту военной техники, в скором времени установка может отправиться на место назначения.

В настоящий момент идет экстренное восстановление тяжелой техники — бронетранспортеров, танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и прочее. Все запчасти в наличии имеются. Перебоев с их поставками нет. Вместе с военными работают и специалисты тех заводов, у которых данная техника находиться на гарантии.

«Сейчас мы отремонтировали гаубицу 2С3. Была замена двигателя. В дальнейшем будем обвязывать топливными и охлаждающими системами — всем тем, в чем нуждается двигатель, чтобы техника убыла на место своей дислокации», — пояснил командир ремонтного отделения сержант Владислав.

По его словам, никаких трудностей в ремонте военной техники в полевых условиях нет. Если человек умеет заниматься этим делом, то он в любой ситуации с этим справится, подчеркнул сержант.

В свою очередь, командир ремонтного восстановительного батальона майор Агабикян рассказал, что район комплексного восстановления вооружения военной техники развернул 10-й отдельный ремонтно-восстановительный полк.

«Силы и средства полка позволяют выполнить различные виды ремонта, эвакуации и технического обслуживания. Вышедшая из строя военная техника, находящаяся на гарантии, восстанавливается силами завода-изготовителя», — объяснил майор.

Как указал командир, работа ведется военными как отдельно, так и в комплексе с представителями завода.

«Заводы-изготовители военной техники работают в районе комплексного восстановления вместе со специалистами ремонтно-восстановительных батальонов. Их задача — восстановить технику, которая находится на гарантии», — уточнил он.

После ремонта техника встанет в строй и вернется к своим подразделениям. В свою очередь, трофейные боевые машины, которые при отступлении бросили украинские военнослужащие, не подлежат восстановлению — ее пустят на металлолом.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены украинский самолет МиГ-29, три беспилотника «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У» ВВС Украины. Кроме того, оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов военной инфраструктуры.

Днем ранее в Минобороны сообщали, что за это время российские военные уничтожили 90% украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой и средней дальности.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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