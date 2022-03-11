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Известия.ru

Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Srđan Popović

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожены один самолет, три беспилотника и одна тактическая ракета ВВС Украины. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


Он уточнил, что уничтожен один украинский самолет МиГ-29, три беспилотника «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией России поражено 68 объектов военной инфраструктуры, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения и три зенитных ракетных комплекса «Оса».

Всего с начала военной операции в результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов.

Потери силовых структур Украины составили: 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 98 самолетов, 88 радиолокационных постов, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники, 1007 танков и других боевых бронированных машин.

Днем ранее в Минобороны сообщали, что за это время российские военные уничтожили 90% украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой и средней дальности.

В тот же день стало известно о подготовке националистами провокации с химоружием в населенном пункте Золочев недалеко от Харькова. Украинские националисты завезли сюда около 80 т аммиака и обучают неэвакуированных жителей, как правильно действовать при химической атаке.


В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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