Турция исключила пропуск через проливы в Чёрное море военных кораблей НАТО

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Турция исключила пропуск через черноморские проливы в акваторию Черного моря военных кораблей каких-либо стран, включая НАТО. Как заявили в Минобороны страны, Анкара будет твердо придерживаться конвенции Монтрё.

Министр обороны Турции Хулуси Акар исключил пропуск военных кораблей любых стран в Черное море пока длится российская спецоперация на Украине. По его словам, Турция твердо привержена выполнению конвенции Монтрё, поэтому проливы закрыты.

Кроме того, турецкий министр обратил внимание на появление в Черном море дрейфующих морских мин и не исключил, что это сделано с умыслом оказать давление на Анкару с целью пропуска в Черное море тральщиков и других военных кораблей стран НАТО, якобы для поиска и уничтожения мин. Однако Турция справится сама, расследование того, откуда взялись эти мины уже идет.

(...) У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну

- заявил Акар.

Ранее Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России и Украины, при этом запрет не распространяется на военные корабли, возвращающиеся на свои военно-морские базы, размещенные в Черном море. Затем турки полностью закрыли проливы для любых военных кораблей нечерноморских государств, воспользовавшись Конвенцией Монтрё.