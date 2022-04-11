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Военное обозрение

Власти США решили снять санкции с России по операциям в сфере Интернет-коммуникаций и программного обеспечения

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Источник изображения: topwar.ru

Американские власти продолжают упражняться в санкционной политике в отношении России. Причём пакеты санкций вводятся буквально ежедневно. О них громогласно объявляется в большинстве западных и, естественно, украинских СМИ. Однако куда более тихо отдельные санкции из этих «пакетов» выводятся и снимаются или же принимаются законодательные решения в США по приостановке их действий.

Так, стало известно об очередных санкциях против России, которые были теперь уже сняты. Минфин США, как выясняется, решил вывести из-под санкционного давления любые операции, которые так или иначе касаются оборудования для теле- и интернет-коммуникаций.

В сообщении Минфина США говорится, что теперь Вашингтон «разрешает» осуществление транзакций, касающихся приобретения софта и оборудования для телекоммуникационного обмена в сети Интернет, для купли-продажи технологий в этой области, включая технологии и программы для работы социальных сетей, видеоконференций, обмена сообщениями в мессенджерах, деятельности блогерских площадок и т.п.

Эксперты анализируют ситуацию, стараясь ответить на вопрос, с чем это связано. Приводится мнение о том, что при полном запрете на транзакции, связанные с интернет-коммуникациями России, сами же США полностью потеряют какую-либо возможность влияния на российское интернет-пространство. Мало того, десятки американских компаний из сферы интернет-индустрии лишатся миллиардов долларов прибыли. Также США сами не смогут приобретать в России интересующий их софт, касающийся сферы высоких технологий – например, программы, создаваемые российскими программистами.

Также высказывается версия и о том, что отмена этого пакета санкций может быть связана с тем, что США опасаются роста хакерских атак на собственные телекоммуникационные сети, которые (атаки) способны нанести колоссальный урон не только экономике, но и безопасности США.

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