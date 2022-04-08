ВКС России нанесли авиаудар по скоплению военной техники на станции Новоград-Волынский Житомирской области

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Фото иллюстрационное

Российские ВС продолжают нанесение ударов по военной инфраструктуре Украины, выводя из строя склады с боеприпасами и ГСМ, а также боевую технику, лишая украинскую армию резервов.

Согласно новым данным, предоставленным российским Минобороны на вечер четверга, 7 апреля, российские ВКС в течение дня несли удар по железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области, где находились воинские эшелоны с военной техникой, направляемой на Донбасс. Удар наносился высокоточными ракетами воздушного базирования, в результате удара группировка ВСУ на Донбассе лишилась резервов. Подробности удара военные традиционно не раскрывают.

Теперь к другим событиям. После долгого перерыва в сводке опять появился Угледар, находящийся как бы в тылу наступающей группировки российских войск. Ранее в отношении этого города появлялась противоречивая информация, вроде как он был освобожден, но позднее в него вошли части ВСУ и закрепились там. Теперь сообщается, что подразделения ВС РФ блокировали в Угледаре подразделения 54-й ОМБр ВСУ и ведут бои за его освобождение. В течение дня потери ВСУ составили до мотопехотной роты и танкового взвода.

Также сообщается, что полностью блокирована Новомихайловка, в настоящее время ведется ее зачистка.

Оперативно-тактическая авиация за день нанесла удары по 42 объектам ВСУ, уничтожив пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки РСЗО. Российские зенитчики сегодня хорошо сработали в районе Херсона, сбив сразу два вертолета ВСУ: один Ми-8 и один Ми-24. В районе н.п. Кривой Рог и Трудовой сбиты три беспилотника, в том числе Bayraktar TB2.

Отметим, что в последние дни в сводках опять замелькали Bayraktar TB2, видимо Киев получил очередную партию беспилотников из заказанных ранее.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники

- подвели итог в Минобороны.