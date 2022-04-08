Войти
Военное обозрение

ВКС России нанесли авиаудар по скоплению военной техники на станции Новоград-Волынский Житомирской области

93
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Российские ВС продолжают нанесение ударов по военной инфраструктуре Украины, выводя из строя склады с боеприпасами и ГСМ, а также боевую технику, лишая украинскую армию резервов.

Согласно новым данным, предоставленным российским Минобороны на вечер четверга, 7 апреля, российские ВКС в течение дня несли удар по железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области, где находились воинские эшелоны с военной техникой, направляемой на Донбасс. Удар наносился высокоточными ракетами воздушного базирования, в результате удара группировка ВСУ на Донбассе лишилась резервов. Подробности удара военные традиционно не раскрывают.

Теперь к другим событиям. После долгого перерыва в сводке опять появился Угледар, находящийся как бы в тылу наступающей группировки российских войск. Ранее в отношении этого города появлялась противоречивая информация, вроде как он был освобожден, но позднее в него вошли части ВСУ и закрепились там. Теперь сообщается, что подразделения ВС РФ блокировали в Угледаре подразделения 54-й ОМБр ВСУ и ведут бои за его освобождение. В течение дня потери ВСУ составили до мотопехотной роты и танкового взвода.

Также сообщается, что полностью блокирована Новомихайловка, в настоящее время ведется ее зачистка.

Оперативно-тактическая авиация за день нанесла удары по 42 объектам ВСУ, уничтожив пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки РСЗО. Российские зенитчики сегодня хорошо сработали в районе Херсона, сбив сразу два вертолета ВСУ: один Ми-8 и один Ми-24. В районе н.п. Кривой Рог и Трудовой сбиты три беспилотника, в том числе Bayraktar TB2.

Отметим, что в последние дни в сводках опять замелькали Bayraktar TB2, видимо Киев получил очередную партию беспилотников из заказанных ранее.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники

- подвели итог в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-24
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.01.2022
Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 01:17
  • 22323
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 20:03
  • 1
Украина получит устаревшие версии БМП-1 и Т-72 из Чехии
  • 07.04 17:33
  • 17
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 14:06
  • 64
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 07.04 12:52
  • 5
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной