Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Украина представила новый проект соглашения, в России усматривают в нем отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида) Арахамии", - сказал он в четверг.

По словам министра, "в стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь". "Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", - заявил Лавров.

Он заявил, что новые предложения Украины предполагают возможность проведения на ее территории военных учений с участием иностранных контингентов при согласии большинства стран-гарантов ее безопасности, причем Россия в этом контексте не упоминается.

"В документе, под которым стоит подпись Арахамии, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию", - сказал Лавров журналистам.

По словам министра, "в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено". "Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России", - заявил глава МИД РФ.

"Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объёме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", - заявил Лавров.

"Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий", - сообщил Лавров.

По его словам, причина заключается в стремлении Запада подтолкнуть украинскую сторону к продолжению боевых действий. "Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", - сказал Лавров.