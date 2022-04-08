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Раскрыто название новой ядерной ракеты США

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Установка боеголовок на ступень разведения американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Фото: wikimedia.org.
Установка боеголовок на ступень разведения американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Фото: wikimedia.org.
Источник изображения: naked-science.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США раскрыли название новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Перспективный боеприпас получил обозначение LGM-35A Sentinel. Об этом сообщает Defense News.

Ракета, которую разрабатывали под обозначением Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), заменит МБР LGM-30G Minuteman III. Военные начнут получать Sentinel с 2029 года. Новые ракеты будут использовать существующую инфраструктуру ВВС США, которую модернизируют.

В Министерстве обороны США отметили, что перевооружение на новые ракеты обойдется дешевле, чем продление срока службы ракет Minuteman III. Sentinel будут эксплуатировать до 2070-х годов.

Компания Northrop Grumman получила контракт на разработку GBSD в 2020 году. Первые ракеты получат термоядерный заряд W-87-0, а с 2030 года Sentinel оснастят зарядами W87-1 мощностью 475 килотонн.

Ранее стало известно, что США отменили испытания баллистической ракеты Minuteman III. Следующее испытание проведут позднее в 2022 году.

В 2021 году в публикации Popular Mechanics сообщили, что летные испытания ракеты GBSD запланировали на 2023 год.

В феврале источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что до конца 2022 года военные получат второй полк ракет с гиперзвуковым блоком «Авангард».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Northrop Grumman
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Minuteman
ГЗЛА
Ядерный щит
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