США отменили испытания баллистической ракеты

США решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек подтвердила эту информацию в беседе с РИА Новости.

По данным ВВС, следующее испытание Minuteman III запланировано позднее в 2022 году. Нынешнее испытание отменили, чтобы избежать неверного толкования, отметила представитель ВВС.

Отмена предыдущих испытаний

2 марта представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство решило отменить ракетные испытания, чтобы продемонстрировать отсутствие у Соединенных Штатов планов по повышению уровня готовности ядерных сил.

По его словам, ядерную войну не выиграть и «не следует начинать». Он подчеркнул, что отложенное испытание баллистической ракеты «Минитмен» не влияет на ядерное сдерживание страны.

Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков Джон Кирби Представитель Пентагона

«Меч Армагеддона»

В прошлом году стало известно, что летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) пройдут в 2023-м.

По данным журнала Popular Mechanics, новое оружие заменит действующие МБР LGM-30G Minuteman III — наземный компонент ядерной триады США. Программа GBSD предполагает финансирование в размере 61 миллиарда долларов на ближайшие десять лет. Издание назвало новое оружие «мечом Армагеддона».

Создаваемая корпорацией Northrop Grumman стратегическая ракета «обеспечит систему доставки ядерного оружия быстрого реагирования, которая может поразить практически любую точку на Земле за считанные минуты», пишет Popular Mechanics.

ВВС США намерены приобрести 400 единиц GBSD, каждая из которых будет оснащена термоядерной боеголовкой W87-1 мощностью 335 — 350 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Химическое оружие

Президент США Джо Байден заявил, что потенциальная возможность применения Россией химического оружия представляет угрозу. Американский лидер пообещал, что в таком случае последует существенный ответ со стороны Соединенных Штатов. При этом Байден отказался уточнять, что именно он имеет в виду. «Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ», — заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) комплекты химзащиты из-за якобы существующих «угроз со стороны России».

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал недостойными обвинения в адрес России в возможном применении химического или биологического оружия.

Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий и не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что это оружие мы давным-давно уничтожили Василий Небензя Постпред России при ООН

Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь отметил, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия. Слова Байдена о планах применения российскими войсками химического оружия в ходе спецоперации на Украине она назвал клеветой и злонамеренными инсинуациями. «Дело в том, что США не приучены слушать кого бы то ни было, кроме себя», — заявил он.

Помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум пообещала, что американская сторона уничтожит все запасы своего химического оружия к сентябрю 2023 года.

Я с гордостью сообщаю, что мы уничтожили 98 процентов химических агентов из арсенала химического оружия Соединенных Штатов. Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам — сентябрю 2023 года Дебора Розенблум Помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты

Ядерное оружие

24 февраля президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о возможности пересмотра Украиной своего отказа от ядерного оружия. Политик заявил, что Москва не позволит Киеву пойти на такой шаг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что Москва не позволит Украине получить ядерное оружие.

Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Также глава министерства призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в свою очередь призвал убрать отовсюду ядерное оружие. По его словам, настало время сделать это как в Западной и Восточной Европе, так и во всем мире. Гатилов также заявил, что Москва давно требовала от Вашингтона убрать военные базы от российских границ.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил об основаниях для использования Россией ядерного оружия. Первая ситуация — когда по стране нанесен ракетный ядерный удар, вторая — другое применение ядерного оружия против РФ или ее союзников, третья — посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания.

Также, по словам Медведева, российская сторона может применить ядерное оружие, когда осуществлен акт агрессии в отношении ее самой или союзников, в ходе которого под угрозу поставлено существование страны.