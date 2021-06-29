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США назвали год испытания «меча Армагеддона»

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) запланированы на 2023 год, сообщает журнал Popular Mechanics.

Издание, называя новое оружие «мечом Армагеддона», напоминает, что оно заменит действующие МБР LGM-30G Minuteman III — наземный компонент ядерной триады США. Программа GBSD предполагает финансирование в размере 61 миллиарда долларов на ближайшие десять лет.

Издание пишет, что создаваемая корпорацией Northrop Grumman стратегическая ракета «обеспечит систему доставки ядерного оружия быстрого реагирования, которая может поразить практически любую точку на Земле за считанные минуты».

Согласно журналу, в настоящее время разработка GBSD находится на стадии «критической проверки конструкции» подсистем. Уточняется, что создание оружия идет с использование цифровых технологий. В частности, только на отбор оптимальной конфигурации новой ракеты, проводимый на компьютере, было потрачено шесть миллиардов долларов.

Popular Mechanics напоминает, что Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют приобрести 400 единиц GBSD, каждая из которых будет оснащена термоядерной боеголовкой W87-1 мощностью 335 — 350 000 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Высокая стоимость программы сталкивается с критикой ее противников, предлагающих, в частности, модернизировать старые LGM-30G Minuteman III.

В мае издание Defense News, ссылаясь на заявление генерала Тимоти Рэя, сообщило, что создание США в рамках программы GBSD новой МБР на замену LGM-30G Minuteman III, состоящей на вооружении с 1970 года, обойдется на 38 миллиардов долларов дешевле, чем поддержка последней до 2075 года.

В октябре 2019 года газета The Washington Post написала, что единственным претендентом на контракт по созданию GBSD для Пентагона стала американская военно-промышленная компания Northrop Grumman.


Иван Потапов

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
ИТ
Ядерный щит
ЯО
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