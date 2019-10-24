Определился разработчик нового ядерного оружия США

Командование Военно-воздушных сил (ВВС) США прекратило финансирование корпорации Boeing, занимающейся разработкой новой межконтинентальной баллистической ракеты на сумму 349 миллионов долларов. Таким образом, единственным претендентом на контракт по производству стратегического оружия для Пентагона стала военно-промышленная компания Northrop Grumman. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что отказ от финансирования Boeing является очевидным ответом на решение компании выйти из программы наземного стратегического сдерживания (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD) — проекта по замене баллистических ракет Minuteman III, поставленных на вооружение еще в середине 1960-х годов.

Представитель Boeing Тодд Блэчер (Todd Blecher) заявил, что разочарован решением ВВС отказаться от выделения компании средств. "Команда Boeing достигла значительных результатов в рамках контракта, своевременно выполнила все этапы контракта и получила весомые отзывы о производительности от ВВС", — сказал он, уточнив, что сам контракт не был расторгнут.

The Washington Post уточняет, что случившееся говорит о проблемах в планах американского Министерства обороны по восстановлению ядерной инфраструктуры страны, которое началось при прошлом президенте США Бараке Обаме и продолжилось при нынешнем лидере Дональде Трампе.

По данным издания, бывшие официальные лица Соединенных Штатов сообщали, что ракеты и пусковые платформы, которые теоретически должны использоваться для доставки ядерных боеголовок, нуждаются в замене, а проблемы в программе по разработке баллистических ракет лишь дополняют список препятствий, стоящих перед планом обновления так называемой ядерной триады.

Кроме того, существуют опасения, что из-за спора ВВС и Boeing компания Northrop Grumman может получить слишком большое влияние на программы Пентагона. По словам капитана морской пехоты в отставке Дэна Грейзера, отсутствие конкуренции может сказаться на стоимости проекта.

В августе 2017 года ВВС США заключили с Boeing и Northrop Grumman трехлетние контракты, по которым концерны должны были развить и продемонстрировать определенные технологии, а также продвинуть разработку технического облика новой ракеты. Boeing получила на эти цели 349 миллионов долларов, Northrop Grumman — 328 миллионов. Тогда же сообщалось, что единственный исполнитель в программе новой стратегической ракеты будет выбран в четвертом квартале 2020 года.

Ракеты программы GBSD должны будут стоять на боевом дежурстве как минимум до 2075 года.