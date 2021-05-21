Новая ракета США за треть бюджета всей России оказалась дешевле старой

Cоздание США в рамках программы Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на замену Minuteman III, состоящей на вооружении с 1970 года, обойдется на 38 миллиардов долларов дешевле, чем поддержка последней до 2075 года, пишет Defense News, ссылаясь на заявление генерала Тимоти Рэя.

Издание отмечает, что в настоящее время стоимость программы GBSD оценивается в 95 миллиардов долларов. Для сравнения, данная сумма превышает треть доходной части бюджета России на 2021 год (18,8 триллиона рублей, или 254,9 миллиарда долларов по курсу на 19 мая).

Defense News пишет, в настоящее время в США рассматривается возможность продления до 2040 года срока службы и сокращения числа ракет Minuteman III. В данном случае поддержка старых ракет, вероятно, обойдется американским налогоплательщикам дешевле, чем создание новых.

В октябре 2019 года газета The Washington Post написала, что единственным претендентом на контракт по созданию GBSD для Пентагона стала военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Иван Потапов