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Россия проверит Европу на наличие жизни

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Космический ядерный буксир «Зевс»
Космический ядерный буксир «Зевс».
Источник изображения: Изображение: КБ «Арсенал»

Первый этап миссии ядерного буксира «Зевс» будет включать радиолокационные исследования Луны, второй — Венеры и спутников Юпитера, сообщил в интервью «Известиям» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он отметил, что «хотелось бы исследовать атмосферу, магнитосферу и внутренние источники энергии Юпитера, изучить подледные океаны Европы и Ганимеда». «Кроме того, мы проверим спутники Юпитера на наличие там жизни. Если точнее, мы планируем проверить спутники Юпитера на наличие так называемых биомаркеров и условий, потенциально пригодных для существования жизни», — заявил менеджер.

По его словам, первая миссия «Зевса» состоится в 2030 году. «Длительность миссии составит 50 месяцев, она завершится примерно в 2034 году», — уточнил исполнительный директор.

В декабре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию». По его словам, электрическая мощность энергоустановки буксира составит 0,5 мегаватта, что позволит после совершения гравитационных маневров у Луны и Венеры стартовать к Юпитеру.

В августе того же года Рогозин заявил о прорывных результатах для «Роскосмоса», которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для «Зевса» на Международной космической станции (МКС). По его мнению, ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Ядерный щит
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