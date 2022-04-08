Глава Евросовета Мишель: Азербайджан и Армения договорились поручить главам МИД начать работать над будущим мирным договором

Баку. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Баку и Ереван договорились поручить главам МИД начать работать над будущим мирным договором, сообщил председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель.

Он заявил о желании Азербайджана и Армении "быстро продвигаться" к мирному соглашению между странами. "С этой целью достигнута договоренность поручить министрам иностранных дел заняться подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы", - говорится в размещенном на сайте ЕС заявлении главы Евросовета по итогам второй трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду в Брюсселе.

В нем отмечается, что стороны также договорились до конца апреля созвать совместную пограничную комиссию для делимитации и демаркации границы. Мандат комиссии включает в себя делимитацию границы и обеспечение стабильности и безопасности как на границе, так и в ее районе.

Мишель сообщил, что в ходе встречи в Брюсселе стороны подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Глава Евросовета подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Баку и Ереваном, отметив важность гуманитарных шагов с обеих сторон.

Мишель подчеркнул необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, включая "освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести", заметив, что ЕС готов поддержать данные усилия.

"ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также усилия по гуманитарному разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции", - заявил глава Евросовета.

Он отметил, что "обеспечение надлежащего дистанцирования сил" является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности, и подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и поддержку.

Как рассказал президент Совета ЕС, в ходе встречи лидеры Азербайджана и Армении также обсудили восстановление коммуникаций между двумя странами в частности и на Южном Кавказе в целом.