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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Деловой Совет при МКВЭС ОДКБ обсудил развитие кооперационных и интеграционных связей предприятий ОПК

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Деловой Совет при МКВЭС ОДКБ
Деловой Совет при МКВЭС ОДКБ.
Источник изображения: odkb-csto.org

1 апреля с.г. в Ереване в рамках деловой программы 3-й Международной выставки оборонных технологий "ArmHighTech-2022" состоялось заседание Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло под руководством Председателя Делового совета Александра Ноздрачева.

В работе Делового совета приняли участие руководители и члены национальных частей Делового совета, члены совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ, приглашенные гости и представители журналистского корпуса.

Был рассмотрен вопрос задействования производственных возможностей предприятий военно-промышленного комплекса Республики Армения, рассмотрены перспективные направления развития сотрудничества с предприятиями ОПК (ВПК) государств – членов ОДКБ.

В своем вступительном слове Исполняющий обязанности Министра высокотехнологической промышленности Армении, руководитель Армянской национальной части МКВЭС ОДКБ Давид Саакян отметил, что сотрудничество в вопросах военно-технического и военно-экономического сотрудничества в формате ОДКБ имеет важное значение для Республики Армения. Давид Саакян выразил уверенность, что обсуждаемые на заседании вопросы будут способствовать дальнейшему повышению уровня военно-экономического и военно-технического сотрудничества, развитию кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности государств – членов ОДКБ.

«Рад приветствовать вас на очередном заседании Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Я убежден, что сегодняшнее заседание приведет нас к выработке дополнительных механизмов сотрудничества ОДКБ. 2022 год ознаменован 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности.

Работы, проводимые в рамках Межправительственной комиссии ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству занимают важное место в вопросах обеспечения и развития системы безопасности наших стран, это также дает возможность обсудить со странами-партнерами реформы военно-промышленной системы, концепцию развития, текущую ситуацию в регионе, проблемы, возможные пути их преодоления", - сказал Давид Саакян.

В свою очередь Председатель совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаил Осыко отметил, что Деловой совет работает по перспективным направлениям сотрудничества между предприятиями ОПК (ВПК) государств - членов ОДКБ.

С докладами о проводимой работе выступили представители компаний ЗАО «ЕрНИИСС», АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НПК «Уралвагонзавод», АО «НТЦ «РЭБ», АО «НПК «Техмаш», ООО «ОВК «Бизон» (Российская Федерация) и АО «Черенцаванский станкостроительный завод» (Республика Армения).

По итогам заседания принят соответствующий протокол.

Очередное заседание Делового совета при МКВЭС ОДКБ состоится в октябре 2022 года в городе Бишкеке (Кыргызская Республика).

Организация Договора о коллективной безопасности

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Страны
Армения
Киргизия
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ВПК РФ
ОДКБ
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
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