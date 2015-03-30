Российский ОПК представит в Ереване около 600 образцов и моделей военной техники

Российские истребители, бронетехника и системы ПВО и будут представлены на открывающейся в Ереване выставке вооружения ArmHiTec-2018, передает Интерфакс-АВН.

аrmhitec.com

На организованной Рособоронэкспортом экспозиции "разместятся стенды 22 организаций, в том числе "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", НПО "Техмаш", "Прибор", "Сплав" и РСК "МиГ",

рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В общей сложности российские компании продемонстрируют 591 экспонат (из них 66 – образцы) продукции военного назначения, говорится в релизе.

Сообщается, что "основной тематикой ArmHiTec-2018 станет бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, военная авиация, стрелковое оружие и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы, средства связи, экипировка, а также лазерные, информационные, телекоммуникационные технологии и системы защиты информации".

Российскую делегацию возглавляет замдиректора ФСВТС РФ Владимир Дрожжов.

ВКО "Алмаз-Антей" представит информацию "в виде моделей и видеороликов о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах (ЗРК) средней и малой дальности "Бук-М2Э", модификациях ЗРК "Тор-М2" и др.".

В ходе выставки будут проведены встречи и переговоры с потенциальными заказчиками.

На выставке ArmHiTec-2018 мы прогнозируем повышенный интерес инозаказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим уникальным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал,

сказал заместитель гендиректора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Виторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий пройдет в Ереване с 29 по 31 марта. В этом году свою продукцию покажут 37 компаний из 8-ми государств.

Как сообщили в пресс-службе ФСВТС, "среди экспонентов и участников деловой программы заявлены промышленные предприятия и представители Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Франции (представители)".