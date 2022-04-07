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Интерфакс-АВН

Член коллегии ВПК РФ заявляет о незначительной зависимости российской оборонки от иностранных компонентов

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Михаил Осыко
Михаил Осыко.
Источник изображения: © ВПК РФ

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская оборонная промышленность не сильно зависима от иностранных комплектующих, однако существуют и критические моменты, заявил "Интерфаксу" член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Михаил Осыко.

"По-разному. Есть критические моменты. Их немного, но они есть", - сказал Осыко, отвечая на вопрос агентства о зависимости оборонки от иностранных комплектующих.

"Будем перестраиваться - и свое будем делать, и у дружественных стран закупать. Будем использовать все возможные варианты. Но, в первую очередь, делать акцент, конечно, на отечественное", - сообщил член коллегии ВПК РФ.

По его словам, введенные Западом санкции не повлияли на формирование новой госпрограммы вооружения в целом, "а на программные мероприятия ГПВ еще не разложена".

"Я думаю, наша промышленность справится. Нам чем хуже - тем лучше. Чем больше нас пытаются заставить не делать, тем быстрее и качественнее мы делаем", - сказал Осыко.

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Страны
Россия
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ВПК РФ
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