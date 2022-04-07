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В России начали изготавливать опытные образцы ракеты «Союз-5»

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Облик "Союз-5"
Облик "Союз-5".
Источник изображения: Изображение: @Rogozin

На предприятиях госкорпорации «Роскосмос» начали изготавливать опытные образцы ракеты-носителя «Союз-5». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» «Роскосмос» изготавливает опытные образцы ракеты-носителя «Союз-5». Работы ведут параллельно с разработкой эскизного проекта и рабочей конструкторской документации комплекса «Байтарек».

Также глава «Роскосмоса» сообщил, что на 2022 год запланировано начало строительства космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.

В рамках совместного проекта России и Казахстана, который инициировали в 2004 году, российская сторона разработает ракету «Союз-5». Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры. Первый старт запланировал на 2023 год.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия способна отправить человека на Луну. Российские предприятия достигли компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии.

В марте глава «Роскосмоса» сообщил, что независимый спутниковый интернет в России создадут в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
Союз-5 РН
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