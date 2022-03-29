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Рогозин назвал сроки создания независимого спутникового интернета в России

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Дмитрий Рогозин перед пуском ракеты на стартовой площадке космодрома Байконур, 6 июня 2018 года
Дмитрий Рогозин перед пуском ракеты на стартовой площадке космодрома Байконур, 6 июня 2018 года.
Источник изображения: РИА Новости, Алексей Филиппов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки создания независимого спутникового интернета в России. Он пообещал, что это произойдет к 2025 году, передает телеканал «Звезда».

«Мы должны обеспечить широкополосным доступом в интернет прежде всего свою собственную территорию. Чтобы обеспечить суверенитет в этом вопросе», — отметил гендиректор госкорпорации.

Он добавил, что спутниковый интернет также необходим для всесезонной работы Северного морского пути, поэтому требуется обеспечение инфракрасной и радиолокационной системы наблюдения из космоса.

Рогозин указал, что для функционирования устойчивой связи нужно вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата системы связи «Экспресс-РВ», они уже находятся в разработке, и к 2025 году планируется развертывание полноценной системы. Кроме того, ведется работа по изготовлению спутников новой российской космической группировки «Скиф», первый аппарат будет выведен в ноябре 2022 года.

В сентябре 2021 года стало известно, что в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет. Отмечается, что «Скиф» войдет в состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Согласно планам, система «Скиф» будет включать 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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