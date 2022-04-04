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Рогозин заявил о способности России отправить человека на Луну

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Полное лунное затмение
Полное лунное затмение.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Мальгавко

Россия способна отправить человека на Луну, заявил в эфире «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы госкорпорации, в настоящее время предприятия российской ракетно-космической отрасли «достигли необходимых компетенций, которые позволяют обеспечивать долгосрочные космические миссии, не только околоземные, но в будущем, соответственно, эти технологии потребуются и для полета на Луну, и, может быть, к другим планетам Солнечной системы».

Гендиректор напомнил, что в марте с Международной космической станции (МКС) на Землю вернулся космический корабль «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем.

В апреле Рогозин сообщил, что США, Канада и Европа ответили на письмо «Роскосмоса», касающееся продолжения сотрудничества по программе МКС. Тогда же гендиректор «Роскосмоса» исключил отмену введенных США в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли санкций.

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Канада
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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