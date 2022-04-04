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США, Канада и Европа ответили на письмо «Роскосмоса»

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МКС с пристыкованным Space Shuttle Atlantis
МКС с пристыкованным Space Shuttle Atlantis.
Источник изображения: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

США, Канада и Европа ответили на письмо «Роскосмоса», касающиеся продолжения сотрудничества по программе Международной космической станции (МКС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.

«Глава НАСА сенатор [Билл] Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли», — написал руководитель.

По его словам, американский и канадский ответы «написаны практически под копирку». «НАСА продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации», — приводит Рогозин выдержку из письма американской стороны.

По мнению Рогозина, «Йозеф Ашбахер выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает, а потому перенаправил мое обращение странам-членам ЕС». «То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет», — ометил гендиректор.

Рогозин резюмировал, что «позиция наших партнеров понятна: санкции сняты не будут», однако «санкции в части работ в интересах МКС работать не будут». «Поэтому считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций», — указал он.

В марте Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» разослал зарубежным партнерам по МКС письма с предложением проработки «вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций».

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Страны
Канада
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
МКС
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