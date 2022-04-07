Войти
Lenta.ru

Названы особенности танков Abrams для Польши

515
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак подпишет соглашение о покупке 250 американских танков Abrams. В публикации Defence24 назвали особенности машин, которые получат польские танкисты.

Издание отмечает, что в Польшу поставят танки модификации System Enhancement Package version 3 (SEP v3), которые эксплуатируют в США. Модернизированная машина получила улучшенную систему управления огнем, которая позволяет использовать снаряды с программируемым взрывателем. Пулемет на башне уступил место дистанционно управляемому боевому модулю CROWS-LP.

Защищенность модернизированного танка усилили комплектом дополнительной защиты Next Evolutionary Armor (NEA), которая повысила массу танка до 67 тонн. Также на M1A2 SEP v3 установили дополнительную защиту от взрывных устройств.

Defence24 пишет, что американские танки заменят не только Т-72М, но и немецкие Leopard 2A5 и 2PL. В рамках соглашения польская сторона также получит бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2, мостоукладчики, боеприпасы и снаряжение.

В марте в публикации Defence24 отметили, что Польша получит танки с устаревшими боеприпасами KE-W A1, которые не смогут поражать современную бронетехнику.

В июле 2021 года стало известно, что Польша купит американские танки. Мариуш Блащак отметил, что 250 танков позволят укомплектовать четыре батальона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-72
Похожие новости
07.04.2022
Польша купила 250 танков Abrams
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
16.07.2021
Правительство Польши объявило о закупке американских танков М1А2 SEP v3 Abrams
02.03.2020
«Четыре танкиста и собака» пересядут на «Абрамс»
25.12.2018
NI (США): изменились ли правила игры с появлением T-14 "Армата"?
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 10:53
  • 22204
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 10:45
  • 4
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 07.04 08:55
  • 64
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 07.04 05:34
  • 18
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 07.04 05:28
  • 1
"Новое средневековье". Из русских опять лепят варваров
  • 07.04 04:49
  • 1
Американский генерал предупредил об угрозе большой войны
  • 07.04 03:36
  • 14
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 07.04 03:32
  • 24
Подводные рифы спецоперации
  • 07.04 03:05
  • 4
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 07.04 01:45
  • 27
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 07.04 00:25
  • 4
Неприемлемый ущерб
  • 07.04 00:16
  • 2
Сверхточную ракету Х-59МК2 применили под Николаевом
  • 06.04 23:49
  • 48
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 06.04 18:14
  • 107
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 06.04 17:09
  • 63
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части