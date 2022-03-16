Войти
Lenta.ru

Польша получит «Абрамсы» с устаревшими боеприпасами

489
0
0
Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021
Серийный танк М1А2 SEP v.3 Abrams перед демонстрацией министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку на американском танковом заводе Joint Services Manufacturing Center (JSMC) в Лима (штат Огайо), 07.10.2021.
Источник изображения: Wojciech Krol / министерство национальной обороны Польши

Американская сторона одобрила продажу Польше танков M1A2 Abrams. Заказчик получит танки, инженерные машины, тренажеры и боеприпасы. В арсенал «Абрамсов» для Польши войдут устаревшие снаряды, которые разработали 20 лет назад, пишет Defence24.

В США одобрили продажу более 13,9 тысячи кумулятивных боеприпасов M830A1, 6900 программируемых снарядов XM1147, а также неизвестное количество подкалиберных снарядов KE-W A1.

Издание отмечает, что подкалиберный снаряд, который получат польские танки, разработали 20 лет назад. В публикации предположили, что боеприпас не сможет поражать танки с современными средствами защиты уровня российского комплекса «Реликт».

В настоящее время KE-W A1 остается единственным подкалиберным снарядом для «Абрамсов», который поставляют иностранным заказчикам. Представитель управления по вооружению Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек подчеркнул, что танки Abrams должны сертифицировать с новыми боеприпасами, включая DM63A1. Этот боеприпас входит в арсенал польских Leopard 2PL и Leopard 2A5.

KE-W A1 с вольфрамовым сердечником предназначен для танков с гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров. Боеприпас могут использовать танки M1A1, M1A2 и Leopard 2.

В июле 2021 года стало известно, что Польша намерена купить у США четыре батальона танков Abrams.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Реликт ДЗ
Похожие новости
28.03.2019
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
16.06.2016
Старые танки новой войны
23.12.2013
Танки наращивают броню
11.01.2012
Танки ХХI века
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.03 14:43
  • 19706
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.03 14:32
  • 3
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 14:25
  • 116
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 16.03 09:03
  • 1
Япония запросила нового мирового порядка
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину
  • 14.03 19:20
  • 4
Видео: Российские военные взяли под контроль еще один аэродром на Украине
  • 14.03 17:50
  • 235
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 14.03 10:38
  • 1
Наступление по тонкому льду
  • 14.03 06:13
  • 1
Шойгу оценил ход спецоперации: Все по плану