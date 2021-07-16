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Польша закупит у США четыре батальона танков Abrams

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Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский.
Источник изображения: Фото: KACPER PEMPEL / Reuters

Вице-премьер Польши, глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна закупил у США четыре батальона танков Abrams. Об этом сообщает Polsatnews.

«Наша армия скоро, если все хорошо пойдет, то в следующем году, получит новейшую версию танков Abrams», — рассказал политик. По его словам, данная версия танков — новейшая из поступающих на вооружение США, они отличаются точностью и высокой маневренностью.

Качиньский подчеркнул, что Варшава придерживается принципа «Кто хочет мира, должен готовиться к войне». Согласно его заявлению, Польша выступает за ведение мирного диалога, однако в случае опасности готова к защите.

В свою очередь, польский министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что речь идет о 250 танках, которых будет достаточно для создания четырех батальонов.

Ранее американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu) рассказал, что в Польше с 2013 по 2015 год активно шел процесс создания танка-невидимки PL-01, который рекламировался в СМИ и, судя по всему, закончился провалом. Боевая машина разрабатывалась на случай военного вторжения России. Основой разработки выступил шведский легкий танк CV90120-T. Особенностями польской невидимки, по словам эксперта, являлись беспилотная башня на дистанционном управлении, задний входной люк и отсек для перевозки солдат.


Марина Совина

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Страны
Польша
Россия
США
Швеция
Продукция
M1 Abrams
Проекты
CV-90
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