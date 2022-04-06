Военный эксперт объяснил, почему армия РФ не бьет по центрам принятия решений ВСУ

Дмитрий Литовкин, ответственный редактор "Независимого военного обозрения":

- Сейчас наши люди нередко задаются вопросом: почему, уничтожая военную инфраструктуру Украины, демилитаризируя эту страну, российская армия не бьет по так называемым центрам принятия решений? В частности, по украинскому Генштабу и Минобороны. Вспоминают операцию НАТО в Югославии, где один из первых ракетных ударов был нанесен как раз по военному ведомству в центре Белграда.

На мой взгляд, проецировать ту тактическую схему на нынешнюю ситуацию нельзя. Наши генералы совершенно правильно отказались идти по натовскому пути. Важно знать, по каким объектам бить. Но не менее важно понимать, зачем это делать. Вот лично для меня совершенно очевидно, что Зеленский, формально оставаясь главнокомандующим вооруженными силами Украины или как это у них называется, в реальности армией уже не командует. Этим занимаются совершенно другие люди, причем вовсе необязательно облеченные соответствующими должностями и юридическими полномочиями. И не факт, что командуют они из Киева.

Тем не менее ход боевых действий свидетельствует, что единое управление действиями ВСУ все же осуществляется. С руководством нацбатами и батальонами теробороны командование явно тоже взаимодействует. Однако наивно думать, что все нити военного руководства сходятся в Киеве - в том же Минобороны или Генштабе. Любой военный вам скажет, что в особый период генералитет перемещается в заглубленные командные пункты. Их, как правило, несколько. Местоположение ЗКП даже в мирное время держится в тайне. В военное - тем более.

Можно, конечно, разбомбить несколько зданий в центре Киева. Но принесет ли это желаемый с военной точки зрения эффект? Сомневаюсь. А вот ущерб городской инфраструктуре такие удары точно нанесут - чего, кстати, наши генералы всячески избегают.

К тому же не стоит забывать: когда требует обстановка и имеется соответствующая оперативная информация, высокоточные удары наносятся. В том числе по военным объектам в Киеве. Достаточно вспомнить, как в начале марта там уничтожили 72-й главный центр психологических операций, была выведена из строя аппаратная вещания телевышки.

Про украинское телевещание стоит сказать отдельно. Точнее, ответить на другой волнующий российскую общественность вопрос: почему наши военные и спецслужбы не пресекают льющиеся с украинских телеэкранов потоки пропаганды, лжи и фейков про положение на фронтах и Вооруженные силы РФ? Про технические возможности "вырубить" из эфира киевское ТВ пусть вам расскажут специалисты. Наверное, такие способы имеются. Лично меня больше волнует другая сторона этой проблемы.

Очевидно, что создать вокруг Украины информационный вакуум в любом случае не получится. Перестанет вещать телевидение в Киеве и других крупных городах страны, будут работать радиостанции. Заглушишь их, информация потечет в соцсети. Она там и не прекращает гулять. Есть, в конце концов, сарафанное радио, которому ни одни технологии не страшны.

Важно, на мой взгляд, не купировать информационные потоки, а своевременно реагировать на появляющуюся там ложь. Профессионально, с цифрами и фактами на руках разоблачать ее. Распространять правдивую информацию о спецоперации, о неонацистской сущности киевского режима. Причем делать это, в первую очередь, ориентируясь на российского телезрителя, радиослушателя, пользователя интернетом. Ну и на украинского, конечно, тоже. Этим уже активно занимаются и в Минобороны, и в нашем МИДе, и в российском медиасообществе.

А что-то доказывать, пытаться объяснить американскому обывателю, обычным европейским гражданам нам не позволят - до них такая информация просто не дойдет. Это не значит, что российские дипломаты и эксперты должны прекратить выступать на различных международных площадках, в той же ООН, например. Пусть пытаются довести до коллег нашу точку зрения. Для этого любая возможность хороша. Но главные усилия, полагаю, все же стоит сосредоточить на собственной аудитории и тех, кто не поддался антироссийской истерии за рубежом. Ведь на США и Европе мир не заканчивается.

Юрий Гаврилов