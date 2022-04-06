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Австралия может заплатить более 5 млрд долларов за отмену контракта на французские подводные лодки

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Срыв соглашения между Австралией и Францией по неатомным подводным лодкам может в конечном итоге обойтись австралийским налогоплательщикам в 5,5 млрд австралийских долларов (4,15 млрд долл США), несмотря на то что сделка была разорвана задолго до начала строительства кораблей. Об этом пишет Эндрю Грин (Andrew Greene) в статье для "ABC News".

Проектное изображение перспективной неатомной подводной лодки, предполагавшейся к постройке для ВМС Австралии по программе Future Submarine Program (с) AFP / Naval Group

Во время слушаний в сенате Австралии представителей министерства обороны страны спросили о продолжающихся обсуждениях о выплате компенсации французскому судостроительному объединению Naval Group.

Австралийско-французский контракт на строительство подводных лодок стоимостью 90 млрд долл., подписанный в 2016 году, был аннулирован, когда в прошлом году правительство Австралии объявило о планах закупки атомных подводных лодок в рамках расширенного трехстороннего партнерства в области безопасности с США и Великобританией - AUKUS.

Отвечая на вопрос сенатора от Лейбористской партии Пенни Вонг, заместитель министра обороны Австралии Тони Далтон подтвердил, что окончательная стоимость прерванной программы может превысить 5 млрд австралийских долл.

"То есть сейчас сложилась такая ситуация, в которой налогоплательщики заплатят до 5,5 млрд долл. за несуществующие подводные лодки?", - спросила сенатор Вонг.

Господин Далтон ответил, что "окончательное урегулирование этого вопроса путем переговоров будет в пределах названной суммы". При этом он отметил, что окончательные оценки затрат не точны, поскольку переговоры по требованиям о компенсации еще продолжаются.

Глава финансового департамента министерства обороны Австралии Стивен Гроувс также подтвердил, что переговоры с компаниями, которые потеряли заказы на основные работы, продолжаются и могут продлиться до следующего года. "У нас нет более точной суммы на 2022-2023 финансовый год, я не могу назвать другую цифру", - заявил Гроувс.

Отвечая на вопрос о том, был ли он "смущен" раскрытием этой информации, министр финансов Саймон Бирмингем выступил в защиту действий правительства.

"Хотелось бы, чтобы мы раньше получили больше информации и доступ к технологии атомных подводных лодок. Но ни этой технологии, ни информации у нас не было", - сказал он. - "Мы знали, что изменение курса с дизельных подводных лодок на атомные чревато серьезными последствиями, но мы были готовы принять эти трудные решения".

Теневой министр обороны Брендан О'Коннор потребовал от правительства сообщить о любых возможных сокращениях программ по выплатам за французские подводные лодки, которые никогда не будут поставлены Австралии.

"К сожалению, расплывчатые данные правительства Моррисона о французских подводных лодках неудивительны", - отметил О'Коннор. - "Это правительство, которое хвастается своими расходами на оборону, но они исчисляются миллиардами долларов".

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
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