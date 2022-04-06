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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ предложило украинским военным в Мариуполе сложить оружие, рассчитывает на поддержку Турции

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Флаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
Флаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ предложило украинским формированиям в Мариуполе 5 апреля сложить оружие, пообещало сохранить их жизни.

"Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ (вооруженных сил Украины), батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 мск 5 апреля прекратить боевые действия", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, украинским формированиям в Мариуполе предложено "сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории".

"Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни", - сказал Мизинцев.

По словам Мизинцева, российские военные предлагают установить с 09:00 5 апреля "непрерывную связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией"; с 09:30 со стороны российской армии, сил ДНР и украинских военных объявить "режим полной тишины"; с 10:00 до 13:00 провести "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов".

"Фактическое начало действия "режима тишины" - это 09:30 мск, на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны - красных, с украинской стороны - белых по всей линии соприкосновения", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что Москва рассчитывает на поддержку Анкары в вопросе о сложении оружия украинскими силами в Мариуполе.

"Рассчитываем на поддержку турецкой стороны в данном непростом вопросе", - сказал он.

"Выражаем надежду, что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что за весь период из Мариуполя без участия Киева эвакуировано свыше 125 тыс. человек, за сутки - более 1,7 тыс.

Ранее Мизинцев заявлял, что Россия в последние дни объявляла гуманитарные коридоры из Мариуполя для эвакуации населения, обвинял в срыве их работы власти Украины.

В частности, Мизинцев заявлял, что российская армия открывала в Мариуполе гуманитарные коридоры 31 марта, 1 и 2 апреля после личного обращения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Мизинцева, гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из Мариуполя открывался в прошлое воскресенье по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ.

Мизинцев 2 апреля обвинил Международный Комитет Красного Креста в деструктивной работе при эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тыс. человек.

21 марта Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тыс. жителей.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями Донецкой народной республики. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Турция
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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