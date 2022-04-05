Борисов заявил, что новая ГПВ будет направлена на создание нетрадиционных видов оружия

По словам вице-премьера, речь идет об оружии направленной энергии, кинетическом оружии, а также системах управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексах

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Новая государственная программа вооружения (ГПВ) будет нацелена на создание нетрадиционных видов вооружения, в том числе оружия направленной энергии, кинетического оружия, а также систем управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексов. Как сообщается на сайте Кремля, об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Заместитель председателя правительства также сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства. Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.

По словам Борисова, также "правительством сегодня на системной основе ведется работа по ускорению темпов и объемов импортозамещения с соответствующей поддержкой системообразующих отраслей".

Выполнение гособоронзаказа

Борисов доложил Путину, что выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) в России в этом году идет с опережением графика по некоторым показателям. По словам зампреда правительства, "несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остается безусловным приоритетом для российского ОПК".

"По результатам прошлого года, уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идет с опережением по некоторым показателям", - сказал он.

Зампред правительства доложил главе государства о текущем состоянии российского оборонно-промышленного комплекса, а также о функционировании системообразующих отраслей российской промышленности и мерах их поддержки в условиях санкционного воздействия. Он отметил, что кабмин многое сделал для обеспечения устойчивости ОПК. В частности, были увеличены авансовые платежи, при закупках электронной компонентной базы до 100%, предоставлено право заключать контракты по государственному оборонному заказу с единственным поставщиком по ориентировочным ценам, не превышающим показатели ГОЗ, без регистрации в ФАС.