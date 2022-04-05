Россия спустит на воду две «черных дыры»

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге спустят на воду строящиеся для Тихоокеанского флота России (ТОФ) дизель-электрические подлодки «Можайск» и «Якутск» проекта 636.3, нередко называемых в западной прессе из-за своей малошумности «черными дырами», пишет «Красная звезда».

Отмечается, что в настоящее время корабелы проводят подготовку к стыковке блок-модулей на «Можайске», тогда как на «Якутске» идут работы по формированию корпусных конструкций. «Их спуски намечены соответственно на 2023 и 2024 годы», — говорится в публикации.

В марте на «Адмиралтейских верфях» на воду спустили субмарину «Уфа» проекта 636.3, разработанного в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин».

В том же месяце генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в России могут строить по две дизель-электрические лодки проекта 636 («Варшавянка») в год.

В январе 2021 года подводную лодку «Волхов» проекта 636 показали изнутри.