Российскую «Черную дыру» показали изнутри

Российскую дизель-электрическую подводную лодку Б-603 «Волхов» проекта 636 («Варшавянка»), называемую из-за своей акустической малошумности «Черной дырой», показали изнутри. Соответствующее видео на YouTube опубликовала «Звезда».

Согласно телеканалу, субмарину данного проекта «смело можно назвать самой совершенной и самой скрытной неатомной подлодкой нашего флота».

В репортаже «Звезды» корреспондент рассказывает о подлодке, находящейся в Кронштадте в Финском заливе. «Мы уже оказались внутри подводной лодки, у нее — двойной корпус, максимальная глубина погружения — 300 метров. На центральном посту находится самый узнаваемый здесь прибор — перископ. Лодка оснащена самыми передовыми разработками: это система навигации, гидроакустики», — сообщает автор.

В марте 2020 года в Live Journal пользователь mina030 (капитан 3-го ранга Максим Климов) заявил, что развертывание буев «Бурак-М» российскими субмаринами приведет к обнаружению последних противниками. По его мнению, новые российские буи из-за своих размеров и массы не могут развертываться с субмарин проекта 636, что оставляет последние «голыми» против вражеской авиации.

Иван Потапов