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В Петербурге спустили на воду подлодку «Уфа»

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Носовая оконечность корпуса подлодки проекта 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей"
Носовая оконечность корпуса подлодки проекта 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей".
Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

В Санкт-Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка». На предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) строят серию из шести «Варшавянок» для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу предприятия.

Представитель пресс-службы «Адмиралтейских верфей» сообщила, что подводную лодку «Уфа» спустили на воду в четверг.

«Уфа» стала четвертой подводной лодкой в серии субмарин проекта 636.3, которые строят для ТОФ. Контракт на постройку шести лодок подписали в сентябре 2016 года. Ранее заказчику передали субмарины «Петропавловск-Камчатский», «Волхов» и «Магадан».

Базовую версию «Варшавянки» разработали на основе подводной лодки проекта 877ЭКМ. В России эксплуатируют модернизированные подлодки проекта 636.3 с увеличенной скоростью и дальностью плавания. Субмарины проекта 636.3 несут крылатые ракеты «Калибр».

Ранее генеральный директор ОСК Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две «Варшавянки» ежегодно.

В январе в Минобороны России сообщили, что подводная лодка Б-603 «Волхов» выполнила пуск ракеты «Калибр» из подводного положения.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
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