Войти
Lenta.ru

В США раскрыли задачи самой большой российской подлодки

925
0
0
Атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской"
Атомная подводная лодка ТК-208 "Дмитрий Донской".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» остается самой большой подводной лодкой в мире. Предназначение российской субмарины раскрыл обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что главной задачей субмарины ТК-208 (по кодификации НАТО: SSBN «Typhoon») является ядерная война против НАТО и США. «Подводные лодки класса "Тайфун" были разработаны для противодействия подводным лодкам класса "Огайо" ВМС США, которые были способны нести до 192 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн», — пишет Сучиу.

Подводное водоизмещение ТК-208 составляет 48 тысяч тонн, а длина – 172 метра. «Дмитрий Донской» несет 20 баллистических ракет морского базирования «Булава».

В марте в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что в 2022 году флоту планируют передать восемь подлодок и надводных кораблей.

В декабре 2021 года генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит рассказал о состоянии ТК-208. Он отметил, что подлодка обеспечивает испытания современных субмарин.

Ранее в том же месяце стало известно, что в 2023 году подводная лодка «Император Александр III» выполнит пуск ракеты «Булава».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
ОСК
Проекты
NATO
Ohio
Ядерный щит
Похожие новости
23.07.2020
Кто прикроет наши подводные ракетоносцы
16.08.2019
"Одна подлодка контролирует полмира". О сверхмощной "Акуле", ставшей легендой ВМФ России
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
31.07.2017
Акулы войны. Самые грозные и необычные субмарины в мире
03.05.2017
"Черные дыры" и красные линии
01.01.2007
С юбилеем, «Акула»!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 18:50
  • 21993
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 17:07
  • 4
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 05.04 17:03
  • 55
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому
  • 05.04 13:00
  • 25
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 05.04 09:02
  • 53
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 05.04 08:46
  • 4
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин