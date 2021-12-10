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Россия вооружится «Императором Александром III»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

ТАСС: в 2023 году в состав ВМФ России войдет атомная подлодка «Император Александр III»

В 2023 году Военно-морской флот (ВМФ) России вооружится субмариной «Император Александр III» проекта 955А (шифр «Борей-А»), сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомный крейсер "Император Александр III" войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. В декабре следующего [года] он будет спущен на воду. Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты "Булава"», — заметил собеседник.

Ранее в декабре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца текущего года ВМФ России ВМФ передадут подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А и «Новосибирск» проекта 885М.

В октябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что военно-морская база Вилючинск на Камчатке, которую в НАТО называют «Осиным гнездом», будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника. В настоящее время на российском стратегическом объекте достраивают новые железобетонные укрытия для атомных подводных лодок (АПЛ) и готовятся к прибытию современного плавучего причала ПМ-61М1, который станет местом базирования субмарин проекта 955 типа «Борей» (и 955А типа «Борей-А»).

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