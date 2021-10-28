Войти
Lenta.ru

Россия расширит «Осиное гнездо»

217
0
0
Источник изображения: Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Военно-морская база Вилючинск на Камчатке, которую в НАТО называют «Осиным гнездом», будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, в настоящее время на российском стратегическом объекте достраивают новые железобетонные укрытия для атомных подводных лодок (АПЛ) и готовятся к прибытию современного плавучего причала ПМ-61М1, который станет местом базирования субмарин проекта 955 типа «Борей» (955А типа «Борей-А»). Издание отмечает, что новый причал допускает оперативную передислокацию, позволяющую расширить географию размещения флота.

Также планируется усилить Подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС).

«Подводные лодки особо уязвимы на базе и при выходе в море — в районы боевого развертывания. В угрожаемый период, который предшествует началу военных действий, на АПЛ будет вестись охота, активизируются диверсанты. Отряды ПДСС должны будут отразить все такие атаки и не допустить их на базу», — сказал бывший командир подводной лодки капитана 1-го ранга Игорь Курдин.

В августе американское издание USNI News заметило, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20180
955 Борей
NATO
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
13.03.2020
Буй во спасение: специальные системы сделают субмарины невидимыми
11.11.2019
АПЛ"Князь Владимир" успешно прошел испытания
25.03.2019
Самые опасные: в США рассказали про российские крейсеры
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:54
  • 1
МБР «Булава» неуязвима для любых систем ПРО
  • 28.10 01:53
  • 101
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 28.10 01:16
  • 12
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 28.10 01:00
  • 1
Завершено переоборудование второго самолета Ту-204-300 для Росгвардии
  • 27.10 20:59
  • 31
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 27.10 20:49
  • 1
Новый гусеничный робот с дронами-камикадзе для армии США
  • 27.10 20:42
  • 2
Улучшенные танки Т-72Б3М помогут прикрыть афганское направление
  • 27.10 20:15
  • 66
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 27.10 18:57
  • 11
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 27.10 18:24
  • 5
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): неужели современная российская армия застряла во времени?
  • 27.10 14:37
  • 4
Наследник «Воеводы»
  • 27.10 13:40
  • 44
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 27.10 05:42
  • 2
Прототип многоразовой ступени "Крыло-СВ" создадут в конце 2022 года
  • 27.10 02:00
  • 12
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 26.10 19:59
  • 2
Еще одна советская авиабаза в Прибалтике начала работать на НАТО