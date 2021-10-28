Камчатский хаб: база атомных подлодок получит новые причалы и охрану

Новая инфраструктура не только продлит срок службы кораблей, но и защитит их от ударов с моря, суши и воздуха

Стратегическое «Осиное гнездо» — так в НАТО называют военно-морскую базу Вилючинск на Камчатке — расширят и сделают неуязвимым. Для атомных подводных лодок (АПЛ) Тихоокеанского флота здесь достраивают новые укрытия, а в порт доставят современный плавучий причал. Он станет местом базирования новых подводных ракетоносцев типа «Борей». Причал расширит географию размещения флота — при необходимости его можно быстро перебросить на новое место. Также в Вилючинске развернут дополнительные силы по борьбе с диверсантами. Эксперты отмечают исключительное значение базы для обороны страны и предполагают, что она со временем она сможет принимать носителей перспективных подводных беспилотников «Посейдон».

Большая стройка

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принято принципиальное решение об усилении защиты и расширении инфраструктуры главной базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске. Помимо расширения мест базирования для атомных субмарин и надводных кораблей дополнительно будет усовершенствована система защиты от диверсантов противника.

В частности, в ближайшее время в Вилючинск прибудет плавучий причал ПМ-61М1. У его стенок одновременно смогут стоять две подводные лодки или два надводных корабля. Он обеспечит подачу на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь с берегом и производство погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, его можно будет легко перебросить на новое место — например, в одну из бухт на Дальнем Востоке.

Также в Вилючинске завершается строительство сложных укрытий для АПЛ, состоящих из мола и причала. «Известия» уже писали, что эти железобетонные сооружения достигают высоты 50 м и надежно защищают не только от ударов вероятного противника с воздуха, но и стихийных бедствий. Особое внимание будет уделено охране военно-морской базы. Подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС), которые отвечают за охрану кораблей, будут усилены.

Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду. Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Вилючинск — наша основная база на Дальнем Востоке, где находятся атомные подводные лодки, в том числе ракетоносцы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это уникальное место, потому что, во-первых, сразу выводит корабли на большие глубины. Субмаринам не надо здесь преодолевать никакие противолодочные барьеры. Это, что называется, база открытого моря, и она имеет огромную важность. Десятилетиями она развивалась, смогла пережить распад Советского Союза, и сейчас идет ее масштабная реконструкция. Вполне возможно, Вилючинск станет местом базирования перспективных подводных кораблей, в том числе носителей беспилотного комплекса «Посейдон».

Вилючинск имеет большое значение для страны — он гарантирует ее безопасность, объяснил «Известиям бывший командир подводной лодки капитана 1-го ранга Игорь Курдин.

— Здесь стоят подводные ракетоносцы, которые обеспечат ответный удар по любому противнику, напавшему на Россию, — напомнил эксперт. — Такая база должна быть современной и надежно защищенной с моря, суши и воздуха. Роль бойцов ПДСС в охране лодок нельзя недооценивать. Подводные лодки особо уязвимы на базе и при выходе в море — в районы боевого развертывания. В угрожаемый период, который предшествует началу военных действий, на АПЛ будет вестись охота, активизируются диверсанты. Отряды ПДСС должны будут отразить все такие атаки и не допустить их на базу.

При этом Вилючинск находится далеко от Владивостока — главной базы ТОФ. По этой причине она должна иметь всю необходимую инфраструктуру, отметил эксперт.

— Современная инфраструктура военно-морской базы –—это не только причалы, рейдовое оборудование, но и учебные центры, и многое другое, что обеспечивает действия кораблей и экипажей, — пояснил он. — В советском флоте инфраструктура считалась вторичной и из-за этого авианесущие корабли не могли встать у причала в Североморске, а находились на рейде. В итоге они должны были обеспечивать себя электричеством и теплом — это изнашивало механизмы и в итоге сильно сокращало срок их службы.

Лодка специального назначения

Создание инфраструктуры базирования в Вилючинске синхронизировали с получением новых кораблей. У нового причала сможет пришвартоваться одна из самых секретных субмарин ВМФ — подлодка проекта 09851 «Хабаровск». Точные ее характеристики пока не объявляли. Известно, что она по своим размерам и численности экипажа будет соответствовать подводному ракетному крейсеру. Ее длина — более 100 м, а ширина — около 12 м.

Запуск ракеты «Булава» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Кроме того, на Камчатке базируются сразу две дивизии атомных подводных лодок. В 25-ю входят три подводных крейсера стратегического назначения. Два из них представлены новейшими субмаринами проекта 955 «Борей» с ракетами «Булава» — «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Они поступили на флот в 2013–2014 годах. Летом этого года к ним должен присоединиться «Князь Олег», построенный по усовершенствованному проекту. Сейчас он проходит госиспытания в Белом море, где недавно провел пуск «Булавы».

В 10-ю дивизию подводных лодок объединены девять многоцелевых субмарин с торпедами и крылатыми ракетами. Ее должны усилить новые подводные крейсеры проекта 885М «Ясень-М». Первому из них — «Новосибирску» — в ноябре этого года в рамках госиспытаний предстоит произвести пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ». После этого лодку должны включить в состав Тихоокеанского флота.

При реализации масштабной программы по созданию новой инфраструктуры для ТОФ в Вилючинске не были забыты военнослужащие и их семьи. Здесь построили спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» с аквапарком, ледовый каток и торгово-развлекательный центр для досуга семей военных. Возводятся и новые жилые микрорайоны.

Алексей Рамм