Раскрыто состояние самой надежной российской атомной подлодки

ЦКБ МТ «Рубин»: субмарина ТК-208 «Дмитрий Донской» находится в хорошем состоянии

Генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит в интервью «Российской газете» раскрыл состояние тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула».

Руководитель напомнил, что в настоящее время ТК-208 «Дмитрий Донской» «обеспечивает испытания своих более современных собратьев». «Сейчас он находится в хорошем техническом состоянии, однако срок службы любого корабля хоть и длителен, но все же, к сожалению, ограничен», — сказал руководитель.

По его словам, дальнейшую судьбу субмарины будет определять флот. «Это уникальная подводная лодка, которую наш генеральный конструктор Сергей Никитич Ковалев в силу особенностей ее конструкции справедливо называл самой надежной в мире», — отметил Вильнит.

В сентябре заместитель генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Баранов рассказал о преимуществах подводных лодок проектов 636 и 877. По его словам, эти субмарины называют черными дырами из-за акустической малошумности. Лодки типа «Варшавянка» получили низкооборотное гребное оборудование, которое улучшает акустическую скрытность субмарины.