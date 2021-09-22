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Объяснено появление российских «черных дыр»

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские неатомные подводные лодки типа «Варшавянка» (проекты 877 и 636) называются черными дырами из-за своей акустической малошумности, объяснил РИА Новости заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Андрей Баранов.

По его словам, усовершенствование энергетической установки субмарины потребовало более мощных дизельных генераторов, вследствие чего была увеличена длина подлодки, но сокращено время зарядки ее аккумуляторных батарей, что увеличило дальность плавания и время нахождения в надводном положении. «Появление на серийных лодках низкооборотного гребного электрооборудования существенно улучшило как их акустическую скрытность, так и скоростные качества», — сказал специалист.

Баранов добавил, что «Рубин» представил Военно-морскому флоту (ВМФ) России несколько вариантов неатомных субмарин следующего поколения, в частности, проект «Калина». «Решение за госзаказчиком», — сказал заместитель генерального директора ЦКБ МТ.

В октябре «Интерфакс», ссылаясь на годовой отчет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил, что проект российской субмарины пятого поколения проекта «Калина» получил номер 777А.

В марте вице-адмирал Олег Бурцев заявлял, что ВМФ России может начать получать атомные подводные лодки пятого поколения к концу следующего десятилетия.


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Компании
ОСК
Проекты
877 Палтус
Гособоронзаказ
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