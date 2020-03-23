Названы сроки появления российских АПЛ пятого поколения

Военно-морской флот (ВМФ) России может начать получать атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения к концу следующего десятилетия, сообщил «Звезде» вице-адмирал Олег Бурцев.

По его словам, субмарины пятого поколения начнут сменять подлодки четвертого поколения, которые в свою очередь от субмарин третьего поколения отличаются, в частности, пониженной шумностью, использованием искусственного интеллекта и более высокотехнологичным вооружением.

«Между разработками новых подводных лодок и спуском на воду проходит достаточный период времени. Я бы не стал загадывать, честно говоря. Я думаю, что где-нибудь к концу двадцатых годов мы можем получить какой-то задел новых кораблей», — сказал Бурцев.

Ранее в марте главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что срок службы АПЛ проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое вследствие своевременного и рационального подхода к ремонту.

В январе в издании The National Interest обратили внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота, — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

В мае 2019 года в блоге navy_korabel на Live Journal обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь АПЛ.

В настоящее время ВМФ России получает субмарины четвертого поколения (подлодки проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей»).